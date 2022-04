Corona-Wette eingelöst: Bamberger quartiert sich zwei Tage in Stammkneipe ein

Von: Thomas Eldersch

Herbert Hellmuth zelebriert den „Freedom Day“ aber so richtig. Er quartierte sich gleich zwei Tage in seinem Stammlokal ein. © Screenshot BR Frankenschau aktuell

Wettschulden sind Ehrenschulden. Daher war für den Bamberger Herbert Hellmuth klar, er muss jetzt zwei Tage am Stück in seiner Stammkneipe verbringen.

Bamberg – Knapp eine Woche ist er her, der „Freedom Day“ in Bayern. Seit vergangenem Sonntag, 3. April, gelten nur noch die rudimentärsten Corona-Regeln. Konzertbesuche, die eigene Fußball-Mannschaft wieder live anfeuern oder ein Trip zur Stammkneipe sind wieder ohne größere Einschränkungen drin. Für einen Bamberger Grund genug, eine zwei Jahre alte Wette einzulösen.

Bamberger löst Wette ein: Nach Corona-„Freedom Day“ zwei Tage im Fässla verbracht

Herbert Hellmuth (53) heißt der Bamberger Kneipen-Fan. Seines Zeichens Immobilienmakler und Ehrenmann. Seine Wettschulden löste er, wie es sich gehört, ohne großartig nachzudenken ein. Zu Beginn der Corona-Beschränkungen vor rund zwei Jahren beschloss er, zwei Tage in seiner Stammkneipe Fässla zu verbringen. Innerhalb von zwei Stunden beim Joggen sei die Idee entstanden, erzählt er dem BR in der „Frankenschau aktuell“. „Um neun Uhr bin ich gejoggt. Um zehn Uhr war’s schon in Facebook gestanden. Und um halb elf Uhr haben schon die ersten angerufen.“

Dass dem 53-Jährigen bei seinem ausgedehnten Kneipenbesuch nicht langweilig wird, dafür sorgen Stammtischbrüder, Familie und die Arbeit. Vollzählig versammelt sind die Freunde als Hellmuth am Donnerstag, 7. April, eintrifft – und voll des Lobes für die Idee ihres Kompagnons. Fässla-Wirt Roland Kalb schwärmt schmunzelnd im Interview mit dem BR: „Was er sagt, das macht er. Und wenn’s der größte Scheiß ist, das macht er.“

Zwei Tage Fässla-Wirt in Bamberg: Arbeiten, schlafen und feiern im Stammlokal

Besuch bekommt der Immobilienmakler auch von seiner Frau und Arbeitskollegen. Ehefrau Lena Reichel gesteht: „Mein Mann hat lauter verrückte Ideen und ich muss ihm halt beistehen und ihn einfach unterstützen.“ Dann wird mit dem traditionellen, halben Liter Bier, dem Seidla angestoßen.

Wenn er mal nicht verwaiste Kontakte pflegt, klappt Hellmuth sein Laptop auf und geht seiner Arbeit nach. Mehr als den Computer und ein paar Wechselklamotten hat er ohnehin nicht dabei. Geschlafen wird in einem der Gästezimmer, wenn um 23 Uhr Zapfenstreich ist. Am Morgen um 9 Uhr geht es dann weiter – bei einer Partie Schafkopfen. „Es hat gefehlt“, sagt er dem BR. „Diesen persönlichen Kontakt – nicht nur über WhatsApp oder Facebook. Sich mal wieder am Tisch gegenüber sitzen. Mal wieder lächeln, ohne Maske. Das sind so Kleinigkeiten, die gefehlt haben und verloren gegangen sind, so ein bisschen.“

Bis Samstag, 12 Uhr, ging die Aktion des Bambergers. Ob er jetzt erstmal genug von seiner Stammkneipe hat, ist nicht bekannt. Sicher ist allerdings, dass es nicht der letzte Besuch des 53-Jährigen im Fässla in Bamberg gewesen sein wird. (tel)

