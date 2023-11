Gast-Star bei Rosenheim-Cops im Dezember: Die ersten Fotos – „Hätte ich nicht mehr erkannt“

Von: Armin T. Linder

Schon in wenigen Wochen wird ein Gast-Star in einer regulären Rosenheim-Cops-Folge mitspielen. Jetzt gibt es das erste Foto aus der Serie zu sehen.

München - Manuel Cortez, bekannt als „Let‘s Dance“-Sieger und aus Serien wie „Verliebt in Berlin“ oder „Anna und die Liebe“, wird wie von uns berichtet bei der aktuellen Rosenheim-Cops-Staffel als Gast-Star mit dabei sein. Inzwischen sind auch Details bekannt: Laut ZDF-Vorschau wird die Folge „Der perfekte Mann“ mit ihm bereits am 12. Dezember ausgestrahlt.

Manuel Cortez gastiert bei den Rosenheim-Cops – Folge wird am 12. Dezember ausgestrahlt

Cortez wird für die Rosenheim-Cops in die Rolle des Reisebuchautors Ullrich Smolinski schlüpfen, der zu den Beteiligten eines Immobiliengeschäfts gehört. Dieses hatte der juristische Mitarbeiter Baumgartl des Notariats Hanewinkel betreut, kurz danach wurde er erschlagen aufgefunden. Natürlich verdächtigen die Ermittler Anton Stadler (Dieter Fischer) und Sven Hansen (Igor Jeftić) auch Smolinski. Entpuppt er sich am Ende als Täter?

Reisebuchautor Ullrich Smolinski (Manuel Cortez, r.) gerät bei Anton Stadler (Dieter Fischer, l.) und Sven Hansen (Igor Jeftić, M.) unter Mordverdacht. © Saskia Pavek/ZDF

Foto zeigt Manuel Cortez in seiner Rosenheim-Cops-Gastrolle

Ein erstes Foto zeigt Gast-Star Cortez in seiner Rolle als Smolinski im Kommissariat. Er hält einen braunen Umschlag in der Hand, den er Stadler reicht oder umgekehrt. Cortez trägt eine fesche karierte Weste unterm Sakko und seinen gewohnten Vollbart. Der echte Cortez hatte mit „Angst im Gepäck: Trotzdem glücklich leben“ zum Thema Angststörungen kürzlich selbst ein Buch veröffentlicht, ist also tatsächlich Schriftsteller. Da dürfte es dem Multitalent wohl leicht gefallen sein, in die Rolle eines Reisebuchautors zu schlüpfen.

Schon im Frühjahr waren die ersten Set-Fotos von Manuel Cortez aufgetaucht, eines davon ist auch in einer großen Fan-Gruppe bei Facebook gelandet. „Sehr schick“ hieß es da, aber auch: „Ich finde, der passt da nicht rein.“ Die Bilder von den Dreharbeiten hatte Kostümbildnerin Virginija Weck bei Instagram gepostet (die weiteren sehen Sie durch Wischen/Klick auf die Pfeile). „Oh, den hätte ich nicht mehr erkannt“, hieß es da. Klar, bei „Verliebt in Berlin“ war der Schauspieler zunächst auch mit deutlich kürzeren Kopf- und Barthaaren unterwegs.

Die Liste der prominenten Gäste in der mehr als 20-jährigen Geschichte der ZDF-Rosenheim-Cops ist lang. Wer das nicht wusste, ist gerne mal verdutzt, wenn die Folge mit Andreas Gabalier als Wiederholung über die Mattscheibe flimmert. Auch Verona Pooth gab sich schon einmal die Ehre. Manchmal sind es auch einfach „nur“ bekannte Darstellerinnen und Darsteller, die von der Produktion gewonnen werden können: Michaela May machte einst beim Winter-Special mit. Und der einstige Kinder-Star Sidonie von Krosigk wurde in einer Episodenrolle auch von vielen erkannt. (lin)