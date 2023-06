Frau am Schloss Neuschwanstein getötet: Ermittlungen dauern an – was über den Verdächtigen bekannt ist

Von: Johannes Welte

Teilen

Roy B. mit seiner Schwester in Japan © Facebook-privat

Details über den 30-jährigen US-Amerikaner, der bei Schloss Neuschwanstein eine Frau getötet und eine andere verletzt hat, sickern durch.

Schwangau/Lincoln Park - Sechs Tage nach dem Mord am Märchenschloss Neuschwanstein steht nun auch die Identität des Killers fest: Troy B. (30) aus Michigan (USA) soll erst Kelsey C. (22) in die 50 Meter tiefe Pöllatschlucht gestürzt, sich dann an ihrer Freundin Eva L. (†21) vergangen und diese dann ebenfalls hinabgeworfen haben. Sie starb.

Unfassbare Tat am Schloss Neuschwanstein: Eltern des Verdächtigen wussten von nichts

Bis zum Sonntag wussten seine Eltern offenbar nicht einmal, dass er nach Deutschland gereist war. Ein Reporter der Bild beobachtete zwei Streifenwagen des Sheriff Departements vor dem Haus der Mutter bei Detroit, die offenbar die Nachricht überbrachten. Troy B. machte nach seiner Festnahme am Mittwochnachmittag zunächst keine Angaben. Nach einer Nacht auf der Füssener Wache wurde er am Donnerstag dem Haftrichter in Kempten vorgeführt, wo er Angaben zu seinen Motiven machte. Datails aus der Vernehmung wurden jedoch nicht bekannt.

Troy B. versprach den Frauen eine tolle Aussicht

Die Polizei hat die Tatumstände aus den Schilderungen der aus dem Unfallkrankenhaus Murnau entlassenen Kelsey C. rekonstruiert. Troy B. soll die beiden jungen Frauen auf dem Weg zur Marienbrücke angesprochen haben und ihnen einen besonders aufregenden Aussicht aufs Schloss abseits der für Selfies gerne genutzten Brücke versprochen haben. Zeugen sollen das Trio auf dem Weg ins unwegsame Gelände beobachtet haben.

Touristen stehen auf der Marienbrücke vor dem Schloss Neuschwanstein. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Über den Tatverdächtigen ist kaum etwas aktenkundig. Lediglich ein Ermittlungsverfahren wegen Unterschlagung spucken die Datenbanken zu Troy B. aus. Es wurde jedoch im Jahr 2016 ohne Prozess eingestellt. Nach Angaben der Bild lebte Troy B. zurückgezogen mit seinem Bruder in einem schlichten Einfamilienhaus in Lincoln Park (40.000 Einwohner).

Frau am Schloss Neuschwanstein getötet: Ermittlungen dauern an

Nachbarn zufolge waren beide oft wochenlang verreist, angeblich für die Arbeit auf texanischen Ölfeldern. Troy B. soll seine Katze an einer Leine durch den Garten geführt haben. Er sei nicht sehr freundlich gewesen, sagt die Nachbarin, es habe keinen Augenkontakt gegeben, keinen Gruß. Sie habe sich gedacht, er sei einfach nur ein Eigenbrötler.

Vor vier Jahren reiste Troy B. mit seinem Bruder und seiner Schwester nach Japan, wie ein Foto auf Facebook beweist. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Die Polizei hat bislang etwa zwei Dutzend Videos über den Upload-Link erhalten, den sie geschaltet hatte. Bislang hätten sich daraus aber keine neuen Anhaltspunkte ergeben.