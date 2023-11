Wintersportfans aufgepasst: Das müssen Ski- und Snowboardfahrer diese Saison ausgeben

Von: Leyla Yildiz

Teilen

Schon bald geht die Ski- und Snowboardsaison wieder los. In Bayern gibt es für den Fahrspaß zahlreiche Möglichkeiten. Doch die Preise sind unterschiedlich.

München - Der Herbst ist mittlerweile vollends in den Freistaat Bayern eingezogen. Doch nicht mehr lange und der Winter löst ihn wieder ab. Am 1. Dezember ist laut dem Deutschen Wetterdienst der meterologische Winteranfang und das Ende am 28. beziehungsweise 29. Februar. Besonders für Wintersportler dürfte der hochinteressant sein, denn dann beginnt auch die Ski-, Snowboard-, Langlauf- und Rodelsaison.

Im Skigebiet Garmisch Classic kommen alle Altersstufen auf ihre Kosten. © Sven Smon/Imago Images

In Bayern gibt es für Wintersportfans viele Skigebiete, die jedoch alle unterschiedlich sind - vor allem was die Preise angeht. Merkur.de hat fünf Gebiete für Ski und Snowboard in Bayern bezüglich der Preise für Tagestickets miteinander verglichen.

Ski- und Snowboardfahren in Bayern: 130 Abfahrtskilometer auf 70 Skipisten in Oberstdorf/Kleinwalsertal

Oberstdorf/Kleinwalsertal: Das Skigebiet im Süden des Allgäus und dem angrenzenden Kleinwalsertal (Vorarlberg) erstreckt sich auf insgesamt 130 Abfahrtskilometern und 70 Skipisten. Dabei gibt es eine große Auswahl zwischen blauen, roten und schwarzen Abfahrten.

Das Skigebiet im Süden des Allgäus und dem angrenzenden Kleinwalsertal (Vorarlberg) erstreckt sich auf insgesamt 130 Abfahrtskilometern und 70 Skipisten. Dabei gibt es eine große Auswahl zwischen blauen, roten und schwarzen Abfahrten. Preise für Tagestickets: Erwachsene (62,90 Euro), Senioren bis Jahrgang 1963 (59,80 Euro), Jugendliche zwischen 2006 und 2007 (48,40 Euro), Schüler, Studenten und Azubis zwischen 1998 und 2005 (48,40 Euro), Kind zwischen 2008 und 2017 (23 Euro), Kleinkind ab Jahrgang 2018 (13 Euro).

Skifahren auf der berühmten Kandahar: Wintersportspaß in Garmisch

Garmisch Classic: Drei Berge sind in dem Skigebiet in Garmisch-Partenkirchen miteinander vereint. Jede Altersgruppe kommt auf den insgesamt 40 Pistenkilometern und vier Talabfahrten auf ihre Kosten. Unter anderem haben Fans des Weltcup-Skispektakels die Möglichkeit, sich selbst einmal auf die berühmte Kandahar-Abfahrt zu stürzen.

Drei Berge sind in dem Skigebiet in Garmisch-Partenkirchen miteinander vereint. Jede Altersgruppe kommt auf den insgesamt 40 Pistenkilometern und vier Talabfahrten auf ihre Kosten. Unter anderem haben Fans des Weltcup-Skispektakels die Möglichkeit, sich selbst einmal auf die berühmte Kandahar-Abfahrt zu stürzen. Preise für Tagestickets: Erwachsene (60,50 bis 62 Euro), Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahre (49 bis 50,50 Euro), Kinder zwischen sechs und 15 Jahre (30,50 bis 32 Euro), Studenten (60,50 bis 62 Euro). Die ersten Preise gelten außerhalb der Hauptsaison – diese ist zwischen 24. Dezember bis 7. Januar und vom 10. Februar bis 18. Februar.

Ski- und Snowboardfahren in Bayern: Sudelfeld in Oberbayern mit 31 Pistenkilometer

Sudelfeld: Weitläufige Abfahrten mit insgesamt 31 Kilometer erwarten Ski- und Snowboardfahrer am Sudelfeld in Oberaudorf (Landkreis Rosenheim). Dabei ist für alle Könnensstufen etwas dabei. Verlockend ist vor allem die Sesselbahn mit Sitzheizung und Wetterschutzhauben.

Weitläufige Abfahrten mit insgesamt 31 Kilometer erwarten Ski- und Snowboardfahrer am Sudelfeld in Oberaudorf (Landkreis Rosenheim). Dabei ist für alle Könnensstufen etwas dabei. Verlockend ist vor allem die Sesselbahn mit Sitzheizung und Wetterschutzhauben. Preise für Tagestickets: Erwachsene ab 19 Jahren (49,50 Euro), Senioren ab 65 Jahre (46 Euro), Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahre, Studenten und Azubis (42,50 Euro), Kinder zwischen sechs und 15 Jahre (24 Euro).

Wintersport nahe der tschechischen Grenze: Großer Arber im Bayerischen Wald

Arber: Nahe der tschechischen Grenze ist das Skigebiet am Großen Arber einer der Anlaufpunkte für Ski- und Snowboardfahrer im Bayerischen Wald. Dort kommen besonders Familien auf ihre Kosten, denn es gibt das ArbBär-Kinderland, das vier Förderbänder für die kleinsten Wintersportfans bereithält.

Nahe der tschechischen Grenze ist das Skigebiet am Großen Arber einer der Anlaufpunkte für Ski- und Snowboardfahrer im Bayerischen Wald. Dort kommen besonders Familien auf ihre Kosten, denn es gibt das ArbBär-Kinderland, das vier Förderbänder für die kleinsten Wintersportfans bereithält. Preise für Tagestickets: Erwachsene ab 17 Jahre (42 Euro), Senioren ab 60 Jahren (40 Euro), Studenten/Azubis (40 Euro), Kinder bis einschließlich 16 Jahre (30 Euro).

Skigebiete im Freistaat Bayern: Zwei Bereiche am Jenner am Königsee

Jenner am Königssee: Das Skigebiet am Jenner am Königssee (Landkreis Berchtesgadener Land) ist in zwei Bereiche unterteilt. An der Mittelstation der Seilbahn auf 1200 Meter liegt das Trainingsgelände Jennerwiese. Hier können sich sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene, die etwas Technik üben wollen, auf die Piste wagen. Weiter oben, auf 1800 Meter, erwartet besonders Freerider und Tourengeher ein Highlight. Dort gibt es keinen Kunstschnee sondern nur Naturschnee.

Das Skigebiet am Jenner am Königssee (Landkreis Berchtesgadener Land) ist in zwei Bereiche unterteilt. An der Mittelstation der Seilbahn auf 1200 Meter liegt das Trainingsgelände Jennerwiese. Hier können sich sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene, die etwas Technik üben wollen, auf die Piste wagen. Weiter oben, auf 1800 Meter, erwartet besonders Freerider und Tourengeher ein Highlight. Dort gibt es keinen Kunstschnee sondern nur Naturschnee. Preise für Tagestickets: Erwachsene ab 18 Jahren (25 Euro), Jugendliche von 14 bis 17 Jahren (20 Euro), Kinder von sechs bis 13 Jahren (15 Euro).

Fazit zu Skigebieten in Bayern: Preise variieren je nach Größe

Die Preise der Skigebiete in Bayern variieren je nach Größe. Wer es etwas kleiner mag, der ist besonders am Jenner genau richtig aufgehoben. Viel Abwechslung bietet Oberstdorf beziehungsweise das Kleinwalsertal, weshalb der Tagesskipass dann freilich auch etwas teurer ist. Doch alle Skigebiete haben eins gemeinsam: Spaß ist auf jeden Fall garantiert - für Groß und Klein. (ly)

Spannend und atemberaubend schön: 9 geheime Naturwunder in Bayern Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.