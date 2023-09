„Beschert ganz Bayern Albträume“: Oktoberfest-Schmankerl aus dem Supermarkt sorgen für Wirbel

Von: Katarina Amtmann

Egal ob auf dem Oktoberfest oder im Supermarkt: Mittlerweile gibt es zahlreiche Alternativen für Veganer. Auf X (Twitter) entspann sich darum eine unterhaltsame Diskussion.

München - Die Wiesn ist gestartet. Seit dem 16. September läuft wieder das Münchner Oktoberfest. Einheimische sowie zahllose Touristen aus der ganzen Welt lassen es sich dort gutgehen und genießen Hendl, Schnitzel und eine oder mehrere Maß Bier. Auch wenn das Original in München stattfindet, gibt es mittlerweile Oktoberfeste auf der ganzen Welt. Und auch wer nicht auf eines der Events vor Ort geht, kann sich im Supermarkt mit Produkten eindecken, die an das größte Volksfest der Welt angelehnt sind.

Veganes Oktoberfest-Essen: „Wenn du dem ganzen Freistaat Bayern Albträume bescheren willst“

So teilte ein Nutzer names James Jackson auf X (Twitter) zwei Fotos von Produkten, die wohl aus einem Supermarkt stammen. Zu den Bildern von einem veganen Obazda und einem veganen Leberkäse, schrieb der unter anderem bei der Times und dem Telegraph tätigte Journalist schlicht: „Oktoberfest in Berlin“. Ein weiterer Nutzer konnte das aber nicht unkommentiert stehen lassen. Er teilte den Beitrag und versah ihn mit den Worten: „When you want to give the entire state of Bavaria nightmares.“ Zu deutsch: „Wenn du dem ganzen Freistaat Bayern Albträume beschweren willst.“ Den Angaben auf seinem Twitter-Profil zufolge lebt der Mann in Deutschland, kommt aber wohl ursprünglich aus England.

„Beschert den Bayern Albträume“: Veganer Obazda und Leberkäse spaltet das Netz

„Voldemort oder Berlin zu erwähnen, beschert den Bayern Albträume. Dieses hier faltet sie entweder zu einer Brezel oder sorgt dafür, dass sie schreiend im Kreis umher rennen. Es hängt davon ab, ob sie introvertiert oder extrovertiert sind“, antwortet eine Frau scherzhaft. „Ich habe beides getan, nur um sicherzugehen“, antwortet Houghton darauf.

„Dieses No-Badza-Ding ist ein Kriegsverbrechen“, findet ein weiterer X-Nutzer. „Gegen so etwas sollte es Gesetze geben“, meint eine weitere Person.

Spezielle Oktoberfest-Schmankerl aus dem Supermarkt sorgen im Internet für Diskussionen. (Symbolbild-Collage) © Collage: IMAGO / Manfred Segerer // IMAGO/ Wolfgang Maria Weber

„Ich wusste gar nicht, dass es veganen Leberkäse gibt. Das ist eines der Dinge, die ich als Vegetarierin vermisse“, kommentiert eine Frau den Beitrag und eine weitere meint: „Ich war gestern zum ersten Mal auf dem Oktoberfest, also dem in München, und war ehrlich erstaunt, wie viele vegane Angebote es gab (Bratwurst und auch den Leberkäs).“

Doch nicht bei jedem kommen die veganen Alternativen auf dem Oktoberfest gut an. tz-Kolumnist Flaucherfranzl berichtet in seiner Kolumne augenzwinkernd von einem Wiesn-Besucher, für den der kulinarische Ausflug empfindliche Auswirkungen hatte. (kam)

