Das sonnigste und trockenste Bundesland: Zweitwärmster Oktober in Bayern seit 1881

Von: Katarina Amtmann

In einem niederbayerischen Ort wurde die Rekord-Temperatur von 29,8 Grad gemessen. Insgesamt war der Oktober im Freistaat viel zu warm.

München - Der Oktober in Bayern war nach vorläufigen Werten der zweitwärmste seit mindestens 1881. Mit einem voraussichtlichen Temperaturmittel von 11,6 Grad teilt er sich diesen Titel mit dem Jahr 2001, wie der Deutsche Wetterdienst am Montag, 30. Oktober, mitteilte. Nur das Jahr 2022 war mit 11,9 Grad noch wärmer. All das ist deutlich mehr als das Temperaturmittel der Referenzperiode 1961 bis 1990, das 8,1 Grad beträgt.

Der Oktober in Bayern war trocken, sonnig und viel zu warm. © IMAGO / Wolfgang Maria Weber

Zweitwärmster Oktober seit mindestens 1881: Fast 30 Grad in Niederbayern

Den Temperatur-Rekord im Freistaat im Oktober stellte Elsendorf in Niederbayern mit 29,8 Grad auf. Die Sonnenscheindauer lag mit 140 Stunden ebenfalls deutlich über dem Mittel der Referenzperiode, das 118 Stunden beträgt.

Bayern war im Oktober das sonnigste und trockenste Bundesland. Der Niederschlag lag mit 66 Litern pro Quadratmeter zwar über dem Mittel der Referenzperiode in Bayern, bundesweit war der Oktober allerdings deutlich nasser als sonst. (kam/dpa)

