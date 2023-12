Nach Dauerregen: Bayern vor deutlichem Wetterwechsel – inklusive verhasstem Winterphänomen

Von: Klaus-Maria Mehr

Ein dickes Hoch rauscht auf Bayern zu und sorgt für eine Wetterlage, die im Freistaat seit Oktober nicht mehr zu sehen war. Im Winter bringt das allerdings nicht nur Sonne.

München – Schnee, Regen, Tau-Unwetter und wieder Regen. So lässt sich das Wetter der vergangenen Wochen in Bayern in aller Kürze zusammenfassen. Das niederschlagsreiche Schmuddelwetter sorgte für Schneechaos, Eisregen-Unwetter, aktuell für Hochwasser und bei den wetterfühligen Bayern für schlechte Laune. Doch damit ist nun Schluss. Nach wochenlangem Tiefdruckeinfluss zieht Hoch Fiona zum Wochenende nach Bayern und bleibt dort mindestens bis Montag.

Ungewöhnlich warmes Winterhoch: Die Farbflächen zeigen die Lufttemperaturen in 1500 Meter Höhe, hier in der Montagsprognose. © DWD

Normalerweise zeichnen sich Winterhochs durch klare, klirrend kalte Nächte und strahlende Sonnentage aus – zumindest dort, wo der Nebel sie zulässt. Dieses Hoch allerdings bringt überraschend warme und feuchte Luft vom Atlantik mit.

Ungewöhnlich warmes Winterhoch zieht nach Bayern – Im Sommer wären das 25 Grad

Das neue Hochdruckwetter bringt Hochnebel in ganz Bayern und wenig Sonne. Im Hintergrund eine vergleichbare Wetterlage, aufgenommen vom Hirschberggipfel überm Tegernsee (unter den Wolken). © Klaus-Maria Mehr/DWD

Tobias Reinartz, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD), hat sich die Lufttemperatur des Hochs auf etwa 1500 Meter über dem Meeresspiegel angeschaut. „Dieses Niveau wird gerne gewählt, um die Qualität einer Luftmasse zu beschreiben, da die Luft in dieser Höhe weitgehend unbeeinflusst von Prozessen am Boden ist (zum Beispiel die nächtliche Auskühlung)“, erklärt der Experte. Das Ergebnis: 5 bis 10 Grad auf 1500 Meter. Reinartz: „Winterluft sieht deutlich anders aus. Da müsste schon ein Minuszeichen vor den Zahlenwerten stehen. Bei guter Durchmischung, die man vor allem an sonnigen Sommertagen hat, wären bei dieser Luftmasse in 2 m Höhe locker 20 bis 25 Grad als Höchsttemperatur drin.“

Wetterwechsel in Bayern: Minusgrade nur am Alpenrand und nur nachts

Damit ist bei der niedrigen Sonneneinstrahlung im Dezember freilich nicht zu rechnen. Dennoch kommt es nur nachts und nur am Alpenrand zu deutlichen Minusgraden am Wochenende. Abgesehen davon gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht zum Wetterwechsel.

Gute Wetter-Nachricht zum Wochenende für Bayern: Es bleibt länger trocken

Beginnen wir mit der guten Nachricht: Der Dauerregen findet schon zum Donnerstag ein Ende. Es bleibt trocken und in Verbindung mit den kälteren Nächten am Alpenrand, sollte auch das Tau-Unwetter der Vergangenheit angehören. Somit entspannt sich die immer noch angespannte Hochwasser-Lage in Bayern zum Wochenende deutlich.

Winterphänomen kommt zurück: Tagelanger, dichter Hochnebel in fast allen Landesteilen

Wer nun aber mit strahlendem Sonnenschein am Wochenende gerechnet hat, muss sich wortwörtlich warm anziehen. Und das ist die schlechte Nachricht: Hoch Fiona beruhigt die Luft zwar in Bayern, bringt aber ein bekanntes und verhasstes Winter-Wetterphänomen mit sich – den Hochnebel. Und der wird sich wohl tagsüber hartnäckig in den meisten Landesteilen Bayerns halten. Nur am Alpenrand und im Bayerwald hat man bessere Chancen auf Sonnenschein.

Langzeitprognose für kommende Woche: Weiße Weihnachten möglich

Aktuell sieht es danach aus, als könnte das Hoch Mitte kommender Woche schon wieder passé sein. Die – freilich noch sehr ungenaue – Prognose für kommende Woche geht aktuell wieder von einem Tief mit Niederschlägen aus. Diese könnten in höheren Lagen als Schnee fallen. Wie weit allerdings der Schnee ins Flachland fällt bis Heiligabend, kann derzeit niemand sagen. Und so bleibt einem nur, die bekannte Klimastatistik zurate zu ziehen, die besagt: Durch den menschengemachten Klimawandel werden die Winter in Bayern immer milder und somit weiße Weihnachten mit jedem Jahr unwahrscheinlicher.

