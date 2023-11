Demo gegen Till Lindemann vor Solo-Konzert in Bamberg: Fans reagieren mit Pfiffen und Beleidigungen

Von: Felix Herz

Am Dienstagabend gab Till Lindemann ein Solo-Konzert in Bamberg. Rund 180 Menschen fanden sich vor der Brose Arena ein, um gegen den Auftritt zu protestieren.

Bamberg – Die Causa Till Lindemann sorgt weiter für Diskussionen. Im Sommer dieses Jahres hatten mehrere Frauen schwere Anschuldigungen gegen den Frontmann der deutschen Band Rammstein erhoben, unter anderem ging es dabei darum, dass Lindemann Frauen bei Konzerten durch Machtmissbrauch sexuell gefügig gemacht haben soll. Ende August hatte die Berliner Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren gegen Lindemann aus Mangel an Belegen für ein strafbares Verhalten eingestellt.

Für einige Menschen ist der 60-Jährige aber weiter schuldig. Als er am Dienstagabend, 14. November, in der Brose Arena Bamberg ein Solo-Konzert gab, fanden sich vor der Örtlichkeit rund 180 Menschen ein, um gegen den Sänger zu protestieren.

Demo gegen Till Lindemann in Bamberg: „Keine Show für Täter“

Lindemann gibt noch bis Ende des Jahres eine Solo-Tour mit insgesamt 24 Auftritten in 13 verschiedenen Ländern. Dabei haben Kritiker bereits mehrfach demonstriert. In Leipzig waren rund 600 Menschen bei einer Demo, in Münster 250. Die 180 Demonstranten in Bamberg sehen Lindemann als Beispiel für das weiter vorherrschende Patriarchat und kritisieren, dass sich viele Opfer sexualisierter Gewalt nicht trauen würden, an die Öffentlichkeit zu gehen.

Am Dienstagabend spielte Till Lindemann, Frontman von Ramstein, ein Solo-Konzert in Bamberg. Rund 180 Menschen protestierten gegen den Auftritt. © NEWS5 / Deyerler

Die Demo in Bamberg war vom Aktionsbündnis „Keine Bühne Bamberg“ organisiert worden, sie enthielt mehrere Redebeiträge zum Thema Sexismus, Musik und sexualisierte Gewalt. Später am Abend gab es im Rahmen einer weiteren Kundgebung ein Punk-Konzert am Bahnhof. Zu Zusammenstößen mit Fans von Lindemann kam es laut Polizei nicht – diese bedachten die Demonstranten aber laut BR mit hämischem Applaus, Pfiffen und Beleidigungen.

Vor dem Auftritt des Rammstein-Frontmannes hatte das Aktionsbündnis „Keine Bühne Bamberg“ von der Stadt und dem Veranstalter Concertbüro Franken gefordert, das Konzert abzusagen. Das sei nicht machbar, erklärte Axel Ballreich vom Concertbüro Franken laut BR – man habe als Veranstalter Verträge zu erfüllen und keinerlei juristische Handhabe, da im Fall Lindemann nichtmal eine Anklage erhoben worden war und in Deutschland die Unschuldsvermutung gelte. (fhz)

