„Der mit Abstand größte Künstler“: Fränkisches Festival kündigt Weltstar an

Von: Katarina Amtmann

Steve Aoki tritt 2024 in Nürnberg auf (Archivbild). © IMAGO / Future Image

Er war bereits zweimal für den Grammy nominiert und tritt regelmäßig beim berühmten Tomorrowland-Festival auf. 2024 kommt der Weltstar nun nach Nürnberg.

Nürnberg - „Der Weltstar der EDM-Szene kommt auf das Garlic Land Festival Nürnberg!“ So freuen sich die Veranstalter des Events auf Instagram. „Mit Steve Aoki kommt der mit Abstand größte Künstler des Garlic Land Festivals jemals.“ Aoki war bisher zweimal für den Grammy nominiert und spielt „auf den größten Bühnen der Welt“, unter anderem sei er Stammgast auf der Tomorrowland-Bühne - und das jeweils zur Primetime.

Weltstar Steve Aoki kommt für Garlic Land Festival nach Nürnberg

Er sei bekannt für seine mitreißenden Shows sowie Kollaborationen mit Weltstars. Am 15. Juni 2024 kommt er nun zum Garlic Land Festival, das am Nürnberger Flughafen stattfindet. „Ihr wolltet ein absolutes Brett, ihr bekommt ein absolutes Brett! Lets fuckin goooo!“ schreiben die Veranstalter euphorisch. Den Fans gefällts, sie hinterlassen zahlreiche Smileys in Form von Flammen, Herzchenaugen oder klatschenden Händen. „Wild“ oder „Ich freu mich so“ ist ebenfalls zu lesen.

Steve Aoki Geboren am 30. November 1977 in Miami Star in der EDM-Szene (Electronic dance music) Bekannt unter anderem für seinen Remix zu Pursuit of Happiness und der Single Boneless Zusammenarbeit mit Stars wie Will.i.am, Kid Cudi, Travis Barker, Felix Jaehn und Adam Lambert

2023 verschlug es bereits Rap-Ikone Busta Rhymes für einen Festivalauftritt in die Frankenmetropole. (kam)

