Heftige Auseinandersetzung: Mann belästigt Frauen in Zug - und attackiert weitere Fahrgäste

Von: Katarina Amtmann

In der Oberpfalzbahn kam es zu einer Attacke auf Reisende (Archivbild). © IMAGO / Volker Preußer

Ein 54-Jähriger hatte in einem bayerischen Zug Frauen belästigt, einen Mann angegriffen und war auf einen couragierten Helfer losgegangen.

Schwandorf - Ein Mann (54) hat am Dienstag, 31. Januar, Frauen in einem Zug von Weiden nach Regensburg belästigt. Das teilte die Bundespolizei Waldmünchen in einer Pressemitteilung mit. Anschließend richteten sich die Aggressionen des Mannes gegen einen Reisenden. „Ein couragierter Helfer, der dem Reisenden zu Hilfe kam, musste selbst Schläge einstecken“, heißt es weiter.

Notleitstelle der Deutschen Bahn meldet Auseinandersetzung in Zug

Die Notleitstelle der Bahn meldete gegen 18.30 Uhr eine tätliche Auseinandersetzung in einer Oberpfalzbahn von Weiden nach Regensburg. Der Zug musste in Regenstauf angehalten werden.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der 54-Jährige mehrere Frauen im Zug belästigt, sodass diese den Sitzplatz wechselten. Anschließend richteten sich die Aggressionen des Mannes gegen einen Fahrgast (22). Der Verdächtige schlug dem jungen Mann mehrfach ins Gesicht. Ein Helfer zog den Angreifer von dem 22-Jährigen weg und „musste dann selbst Schläge einstecken“. Der 25-Jährige wehrte sich und schlug zurück.

Mehrere Verletzte bei Auseinandersetzung in Zug

Der 54-Jährige verletzte die beiden Reisenden leicht. Auch er selbst trug Blessuren davon, wie die Polizei berichtet. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. (kam)

