„Deutsche Philosophie“ oder einfach nur Physik? Nutzer diskutieren über Kellerzettel aus Bayern

Von: Felix Herz

Zur Abwechslung sind sich die Instagram-Nutzer bei diesem Zettel aus einem Keller in Bayern einig: Umständlich geschrieben – aber absolut richtig, was den Inhalt angeht. © Screenshot Notes of Germany / Instagram

Das passiert auch nicht alle Tage: Bei diesem Zettel aus einem Keller in Bayern sind sich die Instagram-User ziemlich schnell einig – in gleich zwei Aspekten.

Hausen – Die Instagram-Seite „notesofgermany“ teilt regelmäßig lustige, verwirrende oder gar provozierende Zettel, die sie von Nutzern aus ganz Deutschland zugeschickt bekommt. Oft entbrennen in den Kommentarbereichen dann hitzige Diskussionen zum Inhalt der Zettel. Nicht so in diesem Fall: Hier sind sich die User schnell einig.

„Deutsche Philosophie“: Umständlich geschrieben, aber inhaltlich völlig richtig

Der Instagram-Seite „notesofgermany“ zufolge stammt der Zettel aus einem Keller im oberfränkischen Hausen, Landkreis Forchheim. Inhaltlich geht es darum, wann die Kellerfenster zu schließen und wann zu öffnen sind – nur ist das recht umständlich formuliert.

Im Wortlaut steht auf dem Zettel: „Die Kellerfenster sind an wärmeren Tagen zu schließen, weil wärmere Außenluft ihre Feuchte im kühleren Keller aus scheidet, an kälteren Tagen (wenn möglich) öfter zu öffnen, denn wärmere Kellerluft scheidet (umgekehrt) ihre Feuchte an kühlerer Außenluft aus.“

„Notesofgermany“ schreibt zu dem Zettel nur „Deutsche Philosophie“, woraufhin ein User kommentiert, dass es sich dabei nicht um Philosophie, sondern um Physik handelt. „Daran scheitern viele“, schreibt der Nutzer am Ende und stimmt dem Verfasser des Zettels wohl uneingeschränkt zu. Insgesamt sind sich die Instagram-Nutzer einig, dass der Zettel vielleicht etwas umständlich geschrieben ist, inhaltlich es daran aber nichts auszusetzen gibt.

„Das verstehen tatsächlich viele nicht“: Dem Zettel liegt ein echtes Problem zugrunde

Viele User weisen darauf hin, dass das Wissen, das der Verfasser des Zettels hier vermitteln will, tatsächlich dringend benötigt wird. Ein Nutzer schreibt zum Beispiel: „Das verstehen tatsächlich viele nicht. Bei uns reißen sie bei allergrößter Hitze im Keller immer die Fenster auf und im Winter wird es immer geschlossen.“

Das Problem liegt tatsächlich beim Temperaturunterschied. Denn wenn im Sommer warme Luft in den Keller gerät, schlägt sich die Luftfeuchtigkeit an den Kellerwänden nieder, erklärt zum Beispiel der SWR. So bekämpft man im Sommer nicht die muffige Luft im Keller und mögliche Schimmelbildung – das Gegenteil ist der Fall. Da gar nicht lüften aber auch nicht die Lösung ist, sollte man im Sommer zu möglichst kühlen Uhrzeiten kurz Stoßlüften, fünf Minuten reichen in der Regel. Im Winter ist dann das Gegenteil der Fall, beim Lüften trägt die warme Kellerluft ihre Feuchtigkeit nach draußen in die kalte Winterluft. Hier lohnt sich ausgiebiges Lüften, um die feuchte und muffige Kellerluft loszuwerden. (fhz)

