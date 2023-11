Deutsche Serie räumt bei den International Emmys ab – Sie wurde hauptsächlich in Bayern gedreht

Von: Felix Herz

„Die Kaiserin“ darf sich über den International Emmy als beste Dramaserie freuen. Minutenlang jubelte das Team hinter der Netflix-Produktion über den Preis.

München – Das Historiendrama „Die Kaiserin“ handelt von der österreichischen Kaiserin Elisabeth (Sisi), wurde hauptsächlich in Bayern gedreht und gewann nun bei den International Emmys in New York. Ein großer Erfolg für das Team hinter der Netflix-Produktion rund um Autorin Katharina Eyssen und Produzent Jochen Laube.

International Emmy für deutsche Serie „Die Kaiserin“ – in Bayern gedreht

In dem Historiendrama sind unter anderem Devrim Lingnau (Sisi) und Philip Froissant (Franz) zu sehen. Mit dem Sieg in der Kategorie „Beste Dramaserie“ setzte sich die deutsche Serie gegen namhafte Konkurrenz aus Argentinien (“Iosi, der Spion voller Reue“), Südkorea (“Extraordinary Attorney Woo“) und Großbritannien (“The Devil‘s Hour“) durch.

„Die Kaiserin“ wurde zu großen Teilen in Bayern gedreht, berichtet derweil der BR. Unter anderem das Schloss Weißenstein in Pommersfelden im Landkreis Bamberg, die Stadtpfarrkirche St. Georg in Dinkelsbühl und Schloss Eyrichshof bei Ebern im Landkreis Haßberge waren Drehorte.

„Es ist surreal“: Große Freude über Emmy-Sieg in New York

Der Award für „Die Kaiserin“ als beste Dramaserie ist nach 2016 und dem damaligen Preis für „Deutschland 83“ das zweite Mal, dass die Auszeichnung in der Hauptkategorie des Fernsehpreises für nicht-US-amerikanische Produktionen nach Deutschland geht. Für das Team hinter der Produktion ein großer Erfolg.

„Es ist surreal“, sagte Eyssen der Deutschen Presse-Agentur, den Erfolg könne sie nicht fassen. Sie glaubt, dass die Emotionen und Dynamiken der Familienhistorie von „Die Kaiserin“ die Zuschauer und Jury fasziniert haben. „Diese Tiefe der Personen hat die Leute überzeugt“, sagte Eyssen über die Rückmeldungen zur Serie. „Diese Geschichte handelt nicht von einer Prinzessin, die einen König heiratet. Sie handelt von einer rebellischen jungen Frau“, hatte Eyssen in ihrer Dankesrede auf der Bühne in New York gesagt. Minutenlang hatte das Team anschließend vor der weltweiten Presse gefeiert. (fhz mit Material von dpa)

