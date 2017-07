Unwetterwarnung: Samstagabend wird‘s richtig ungemütlich

In einigen bayerischen Regionen könnte der Samstagabend ungemütlich werden. Der deutsche Wetterdienst kündigt schwere Gewitter mit Starkregen und Hagel an.

München - Der Deutsche Wetterdienst hat vor Unwettern und Gewittern in Teilen Bayerns gewarnt. Es könne im Laufe des Samstagabends zu schweren Gewittern mit Starkregen und Hagel kommen. Dann sei es möglich, dass Keller und Straßen überflutet würden. Außerdem könne es durch Hagelschlag zu Schäden an Gebäuden, Fahrzeugen und in der Landwirtschaft kommen, hieß es in der Mitteilung. Die Unwetterwarnung galt für die Gebiete rund um den Chiemsee, das Allgäu und entlang der Donau Richtung Regensburg.

Von Freitagabend bis Samstagmorgen hatten bereits Unwetter mit Gewittern für leichtere Schäden in einigen Gemeinden Ober- und Niederbayerns gesorgt. Menschen wurden nicht verletzt.

Wie sich die Unwetter-Lage entwickelt, erfahren Sie auf dwd.de.

dpa