Deutschlands beste Pizzeria steht in Fürth – und räumt bei weltweitem Ranking ab

Von: Katarina Amtmann

Ein italienisches Portal kührt jährlich die besten Pizzerien weltweit. Die „Pizza Zulu“ aus Fürth belegt aus deutscher Sicht den besten Platz und wurde mit Lob überschüttet.

Fürth - Feierstimmung in Fürth, denn: die beste Pizzeria Deutschlands steht in der fränkischen Stadt. Seit Jahren kürt das italienische Portal 50toppizza.it die besten Pizzen auf der ganzen Welt. Und die Pizzeria „Pizza Zulu“ aus Fürth hat es in diesem Jahr auf Platz 32 geschafft - als beste deutsche Pizzeria.

Ranking 2023: „Hätte ich alleine nicht schaffen können“ - Fränkische Pizzeria gehört zu den besten der Welt

„Auch dieses Jahr haben wir es geschafft ein Stück voranzukommen. Platz 32 Weltweit…nicht schlecht“, freute sich der Inhaber daraufhin auf Instagram. „Das hätte ich natürlich alles alleine nicht schaffen können. Ich bedanke mich bei meiner Familie und bei meinem Staff für die tolle Zusammenarbeit und Unterstützung. Wir bedanken uns auch herzlich bei unseren Kunden, die uns tagtäglich unterstützten und an unserer Seite bleiben. Wir freuen uns auf weitere Jahre zusammen und auf immer größere Erfolge.“

Pizzeria-Ranking: Lob für „Pizza Zulu“ aus Fürth - „Immer perfekt“

50toppizza.it schreibt über Chef Gaspare Squitieri, dass er als einer der großen Meister der echten neapolitanischen Pizza in Deutschland gelte. Seine Präsenz sowie die Qualität machen jeden Aspekt dieser Pizza bemerkenswert, von der duftenden und lebhaft bunten Pizza zum zeitgenössischen Stil mit einer weichen Kruste. Außerdem sind die frittierten Gerichte „immer perfekt“, lobt das Portal weiter und nennt als Beispiele die Montanare (frittierte Pizza), die Omeletts sowie die Arancini. Die Atmosphäre in der Pizzeria Zulu sei lebhaft, auch der Service wird hervorgehoben.

Platz 32 ging an „Pizza Zulu“. Inhaber Gaspare Squitieri steht hier mit der Auszeichnung auf der Bühne in Neapel (2. v.r.). © Alessandra Farinelli

Einzige weitere deutsche Pizzeria im weltweiten Ranking ist die Pizzeria Malafemmena aus Berlin. Sie landete auf Platz 87.

Weltweites Pizzeria-Ranking 2023: Die Top 3

Platz 1: Diego Vitagliano Pizzeria, Neapel

Platz 1: I Masanielli - Francesco Martucci, Caserta

Platz 2: Una Pizza Neapoletana, New York

Platz 3: Sartoria Panatieri, Barcelona

Europa-Ranking: Vier deutsche Pizzerien in den Top 50 vertreten

Auch ein Europa-Ranking wurde auf der Website veröffentlicht, „Pizza Zulu“ landete dort auf Platz 5.

Platz 5: Pizza Zulu, Fürth

Platz 19: Malafemmena, Berlin

Platz 29: Piazza Sorrento, Krefeld

Platz 32: Mr. Pizza, Dortmund

Ein Pizzabäcker aus Niederbayern hat erst im März die deutsche Meisterschaft gewonnen. Der Vilshofener Massimo Passariello hat in der Kategorie „Pizza Classica Gourmet“ den ersten Platz abgeräumt. Den Teig rührte er im Hotelzimmer an. (kam)

