Statt 49 nur noch 29 Euro: Deutschlandticket wird für manche Personengruppen noch günstiger

Ab dem 1. September haben Auszubildende und Studierende die Möglichkeit, das Deutschlandticket günstiger zu erhalten. Markus Söder hat die ersten Tickets bereits verteilt.

Nürnberg – Das 49-Euro-Ticket erlaubt es dessen Besitzer, die Regionalzüge und den öffentlichen Personennahverkehr in ganz Deutschland zu nutzen, ohne jedes Mal eine neue Fahrkarte kaufen zu müssen. Bestimmte Berufsgruppen können das Ticket nun noch günstiger erhalten - nämlich für 29 Euro. Am Donnerstag (31. August) um 10 Uhr stand das Ticket in Nürnberg an der Straßenbahnhaltestelle „Am Plärrer“ zum ersten Mal zum Verkauf bereit, wie BR24 berichtete.

Das ermäßigte Deutschlandticket soll nur 29 Euro kosten (Symbolbild). © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Söder übergibt die ersten Tickets: Studierende und Auszubildende fahren günstiger

Das ermäßigte bayerische Deutschlandticket soll für Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleistende erhältlich sein, wie das Bayerische Staatsministerium mitteilt. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter haben am Donnerstag die ersten Tickets an Auszubildende des Staatlichen Bauamts Nürnberg übergeben.

Für Studierende ist das Ticket ab dem Wintersemester 2023/24 erhältlich. Personen, die mit ihrem Semesterbeitrag bereits ein regionales Semesterticket bezahlt haben, können sich dieses auf den Preis von 29 Euro anrechnen lassen.

Markus Söder zeigt sich begeistert von der Einführung: „Der Freistaat Bayern bekennt sich zur Mobilität“, sagt er. „Der Bund muss aber seine dauerhafte Beteiligung am vergünstigten Ticket aufrechterhalten und zusätzlich auf Senioren ausweiten. Umweltfreundliche Mobilität ist eine Gesamtaufgabe – und nicht nur für Länder und Kommunen“.

