Deutschlandweites Uni-Ranking zeigt: In Bayern studiert man am günstigsten

Von: Katarina Amtmann

Ein Ranking zeigt: Studieren in Bayern ist mit am günstigsten (Archivbild). © Stefan Puchner/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Studieren ist je nach Universität mit unterschiedlich hohen Kosten verbunden. Ein Ranking zeigt nun: In Bayern ist es im Vergleich besonders günstig.

München - Viele junge Menschen streben nach ihrem Abitur ein Studium an. Je nach Universität werden dann unterschiedlich hohe Gebühren fällig. Wo das Studium in Deutschland besonders teuer ist - und wo am günstigsten.

Uni-Ranking: Hier ist studieren am teuersten

Die Sprachlernplattform preply.com hat die Semestergebühren der 40 größten deutschen Universitäten im Wintersemester 2023/2024 ermittelt und ein Ranking erstellt. Ergebnis: Studieren in Bayern ist mit am günstigsten. Die Leibniz-Universität in Hannover führt das Ranking dagegen an, hier werden 395,90 Euro erhoben. Es folgen die Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt (394,70 Euro) und die Philipps-Universität in Marburg (371,30 Euro).

Universitäts-Ranking: Bayern am unteren Ende der Liste - Hier ist es besonders günstig

Am anderen Ende liegt die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, dort müssen Studierende nur 67 Euro pro Semester zahlen. Hier studiert man unter den 40 größten Universitäten Deutschlands dem Ranking zufolge am günstigsten. Mit 85 Euro pro Semester gehören die Ludwig-Maximilians-Universität in München sowie die Technische Universität München ebenfalls zu den günstigsten. Mit der Universität Augsburg (150,63 Euro) und der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (156 Euro) liegen zwei weitere Universitäten aus Bayern im unteren Abschnitt des Rankings.

Ranking: Semestergebühren an den 40 größten deutschen Universitäten (Auszug, preply.com)

Platz 1: Leibniz-Universität in Hannover: 395,90 Euro

Platz 2: Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt: 394,70 Euro

Platz 3: Philipps-Universität in Marburg: 371,30 Euro

Platz 31: Universität Regensburg: 178 Euro

Universität Regensburg: 178 Euro Platz 34: Julius-Maximilians-Universität Würzburg: 156 Euro

Julius-Maximilians-Universität Würzburg: 156 Euro Platz 36: Universität Augsburg: 150,63 Euro

Universität Augsburg: 150,63 Euro Platz 38: Ludwig-Maximilians-Universität München: 85 Euro

Ludwig-Maximilians-Universität München: 85 Euro Platz 39: Technische Universität München: 85 Euro

Technische Universität München: 85 Euro Platz 40: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg: 67 Euro

Ranking: Auch Semesterticket in Bayern mit am günstigsten

Bei den meisten Universitäten gibt es ein Semesterticket, das oft schon im Semesterbeitrag mit inbegriffen ist. Auch hier zeigen sich deutliche Unterschiede. So zahlen Studierende in Frankfurt 233,60 Euro für das Semesterticket, an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg oder an der Universität Augsburg dagegen nur zwischen 78 und 85 Euro.

Preply-Ranking zu zu Semestergebühren an den 40 größten Universitäten Deutschlands Für die Untersuchung wurden die 40 größten Universitäten Deutschlands im Hinblick auf die Semestergebühren untersucht. Zusätzlich betrachtet wurden dabei die anteiligen Beiträge für das Studierendenwerk und das Semesterticket

