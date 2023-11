Die beliebtesten Skigebiete Deutschlands: Bayern dominiert Ranking – trotz Enttäuschung

Von: Katarina Amtmann

Der beliebteste Skiort mit den meisten Pistenkilometern liegt in Bayern. Das zeigt ein neues Ranking. Doch auch drei andere Bundesländer belegen Top-Plätze.

München - „Schifoan“ sang einst Wolfgang Ambros. Und der Wintersport hat auch über 40 Jahre später nichts an seiner Beliebtheit eingebüßt. Zahlreiche Menschen in Deutschland sehen Skifahren als ihr Hobby. Doch welches Skigebiet ist das beliebteste? BeyondSurfing hat dazu über 680 Skiorte in ganz Deutschland anhand ihrer monatlichen Google-Suchanfragen analysiert und ausgewertet.

Ranking: Auswertung der beliebtesten Skigebiete

Skikarussel Winterberg (Nordrhein-Westfalen) Feldberg (Baden-Württemberg) Willingen (Hessen) Balderschwang (Bayern) Zugspitze (Bayern) Oberjoch Bad Hindelang (Bayern) Ofterschwang Gunzesried (Bayern) Sudelfeld (Bayern) Fellhorn Kanzelwand (Bayern/Österreich) Brauneck (Bayern) Alpspitzpark Nesselwang (Bayern)

Ranking der beliebtesten Skigebiete: Bayern dominiert Aufzählung

Winterberg in Nordrhein-Westfalen liegt in dem Ranking auf Platz 1, gefolgt von Skigebieten in Baden-Württemberg und Hessen. Ab Platz 4 dominiert Bayern die Liste. Dabei zeigt sich auch: Der beliebteste Skiort mit den meisten Pistenkilometern liegt im Allgäu, denn in Balderschwang gibt es ganze 41 Pistenkilometer. Winterberg kann „nur“ mit 27,5 Pistenkilometern aufwarten. Fellhorn-Kanzelwand im Grenzgebiet zwischen Bayern und Österreich kommt immerhin auf 34 Pistenkilometer - die zweitmeisten in der Top-11-Auswertung.

Balderschwang im Allgäu ist ein beliebtes Skigebiet. © IMAGO / penofoto

In Deutschland können Wintersportfans laut BeyondSurfing auf 1358 Pistenkilometer fahren, die Skigebiete werden von 1394 Skiliften erschlossen. Doch was kostet der Spaß? Merkur.de hat fünf Gebiete für Ski und Snowboard in Bayern bezüglich der Preise für Tagestickets miteinander verglichen. (kam)

