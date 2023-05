Die beliebtesten Vornamen 2022 in Bayern: Lukas und Sophia schon wieder auf Platz 1

Von: Tanja Kipke

Es kommt für viele nicht überraschend: Lukas und Sophia landen bei den beliebtesten Vornamen Bayern 2022 auf Platz 1. Schon wieder. Die Plätze 2 und 3 dürften jedoch überraschen.

München – Der Name Lukas liegt seit Jahren bei den frisch gewordenen Eltern in Bayern im Trend. Egal ob mit „c“ oder mit „k“ geschrieben. Bei einer Auswertung der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) für 2022 belegte er im Freistaat erneut den ersten Platz. Bei den Mädchen ist nach wie vor Sophia beliebt, wie bereits im vorigen Jahr (2021).

Beliebtesten Vornamen 2022 in Bayern: Leon und Emilia landen auf Platz 2

Erst Anfang des Jahres hat Vornamen-Experte Knud Bielefeld ebenfalls die beliebtesten Babynamen für 2022 ermittelt. Seine Ergebnisse und die des GfdS unterscheiden sich etwas. Bei Bielefeld belegte Elias bei den Jungen-Namen Platz eins. Sophia war bei den Mädels ebenfalls ganz oben. Die Auswertungen für 2022 im Vergleich:

Beliebtesten Vornamen 2022 in Bayern (GfdS) Beliebtesten Vornamen 2022 in Bayern (Knud Bielefeld) Platz 1: Sophia und Lukas Platz 1: Sophia und Elisa Platz 2: Emilia und Leon Platz 2: Emilia und Lukas Platz 3: Emma und Maximilian Platz 3: Hannah und Jonas

Bei Bielefeld belegte Emma den 4. Platz, Leon den 5. Platz und Maximilian den 7. Platz. Die Unterschiede sind also nicht radikal. In Bielefelds Auswertung flossen den Angaben zufolge mit 250.000 Geburtsmeldungen rund 34 Prozent aller Neugeborenen bundesweit in die Auswertung ein. Die GfdS erfasste bei den Mädchen 333.983 (48,7 %) Erstnamen und bei den Jungen 352.122 (51,3 %), also etwas mehr. Bundesweit kamen Bielefeld und die GfdS auf dasselbe Ergebnis.

Bayern trotz bundesweitem Trend: Noah in vielen Bundesländern auf Platz 1

Eins wird durch die Statistik deutlich: Bayern trotzt dem bundesweiten Trend bei den Jungen-Vornamen. In zahlreichen Bundesländern belegte Noah bei den Jungen-Namen den Platz 1 und klettert somit an die Spitze der beliebtesten Vornamen deutschlandweit. Emilia gewinnt bei den Mädchen. Beide Namen waren 2020 schon die beliebtesten Baby-Vornamen.

Die Grafik der GfdS zeigt die Unterschiede in den verschiedenen Bundesländern. © GfdS

Im Trend bei frischen Eltern seien derzeit vor allem kurze Vornamen mit vielen Vokalen, teilte die GfdS mit. (tkip)

