Die besten Städte für Weihnachtsfeiern: Positive und negative Überraschungen aus Bayern

Von: Felix Herz

Ein überraschendes Ergebnis der Studie: München, im Bild der Viktualienmarkt in Weihnachtsstimmung, schaffte es nicht einmal in die Top 10 der Studie. © Rolf Poss / IMAGO

In welchen Städten lassen sich die besten vorweihnachtlichen Feiern ausrichten? Eine Studie hat genau das untersucht und nun überraschende Ergebnisse für Bayern geliefert.

München – In welcher Stadt kann man die Vorweihnachtszeit am besten feiern? Diese Frage stellte sich die Experten von CVapp.de und lieferten teils überraschende Ergebnisse. Dazu wurde ein Punktesystem verwendet, das „den Preis eines Drei-Gänge-Menüs für zwei Personen, den Preis einer Flasche Bier pro Person, den Preis eines Taxis, sowie Sicherheitsdaten analysierte“, heißt es. In dem finalen Ranking schaffte es eine bayerische Stadt immerhin knapp in die Top 3.

Städte mit bester Weihnachtsfeier-Eignung: Regensburg in der Top 3

Für das Ranking hat CVapp.de deutsche Städte mit mindestens 100.000 Einwohner untersucht. Eine große Rolle spielten dabei auch die Sicherheits- und Kriminalitätswahrnehmungen der Einwohner, die für die Studie erfragt wurden. Die größten Städte Deutschlands landen daher, und weil die Preise dort für gewöhnlich am höchsten sind, am Ende des Rankings. So belegt Hamburg den 78. und letzten Platz (Wertung: 2,2), Berlin landet auf Platz 76 (Wertung: 2,4). München schafft immerhin Platz 68 (Wertung: 3,3).

Im oberen Teil des Rankings gibt es dagegen ein paar erfreulichere Nachrichten für Städte aus Bayern. In der Top 10 ist der Freistaat jedenfalls viermal vertreten. Regensburg schafft es mit einer Wertung von 8,5 sogar aufs Treppchen (3. Platz). Dahinter folgt Nürnberg mit einer Wertung von 8,2, ein eher enttäuschendes Ergebnis für die Stadt, die für „einen der ältesten und berühmtesten Weihnachtsmärkte der Welt“ bekannt ist, schreibt CVapp.de. Ebenfalls in der Top 10: Erlangen (Platz 7 / 7,7) und Würzburg (Platz 8 / 7,7).

Augsburg und Ingolstadt ebenfalls vertreten – die Top 10 in der Übersicht

Augsburg schafft es in dem Ranking von CVapp.de immerhin noch auf Platz 21 (Wertung: 6,6). Am schlechtesten der bayerischen Städte schneidet dagegen Ingolstadt ab, belegt mit einer Wertung von 3,1 Platz 71. Über Platz 1 mit einer Wertung von 9,3 darf sich Koblenz freuen, dahinter folgt Bottrop auf Platz 2 mit 9,0. Hier die gesamte Top 10:

Stadt Bundesland Einwohner 3-Gänge Menü für zwei Personen Eine Flasche Bier Taxi-Tarif 1 Km Kriminalitätsindex Sicherheitsindex Wertung Koblenz Rheinland-Pfalz 107.319 35 Euro 2,75 Euro 1,90 Euro 20.49 79.51 9.3 Bottrop NRW 119.909 50 Euro 2,50 Euro 1,90 Euro 10.59 89.41 9.0 Regensburg Bayern 129.151 47,50 Euro 4 Euro 1,80 Euro 22.06 77.94 8.5 Nürnberg Bayern 499.237 50 Euro 3.50 Euro 1,80 Euro 36.98 63.02 8.2 Herne NRW 172.108 50 Euro 3.50 Euro 1,85 Euro 35.54 64.46 8.1 Oberhausen NRW 219.176 35 Euro 3.50 Euro 1,90 Euro 43.87 56.13 7.7 Erlangen Bayern 102.675 50 Euro 3.90 Euro 2 Euro 19.49 80.51 7.7 Würzburg Bayern 133.731 50 Euro 3.50 Euro 2,15 Euro 20.08 79.92 7.7 Ludwigshafen Rheinland-Pfalz 163.196 50 Euro 3.50 Euro 1,80 Euro 45.34 54.66 7.6 Bremerhafen Bremen 117.446 40 Euro 2,50 Euro 1,80 Euro 64.08 35.92 7.5

Spannend: Insgesamt können die bayerischen Städte mit viel Sicherheit punkten, liegen bei den Kosten aber meist weit vorne. Die am besten abschneidende Millionenstadt ist übrigens Köln. Die Großstadt in Nordrhein-Westfalen landet auf Platz 23 mit einer Wertung von 6,2. Den vollständigen Datensatz gibt es hier. (fhz)

