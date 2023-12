„Die Rechnung wird dem ‚Nürnberg-Grinch‘ noch zugestellt“: Bürgermeister wütet gegen Letzte Generation

Von: Katarina Amtmann

Spuren der Protestaktion in Nürnberg vom 13. Dezember. © IMAGO / Ardan Fuessmann

Aktivisten der Letzten Generation haben einen Weihnachtsbaum in Nürnberg mit orangener Farbe beschmiert. Ein Bürgermeister teilt nun aus.

Nürnberg - Die Letzte Generation sorgt mit ihern Aktionen immer wieder für Aufsehen. Zuletzt beschmierten sie Universitäten in Bayern - unter anderem in Passau und Erlangen - mit Farbe. Auch vor Weihnachtsbäumen machen die Aktivisten nicht Halt. Neben München gab es am 13. Dezember auch in Nürnberg einen solchen Vorfall. „Verantwortlich sind allem Anschein nach Klimaaktivisten der Vereinigung Letzte Generation. Die Polizei konnte die Verursacher der Aktion vor Ort stellen“, berichtet Nürnbergs dritter Bürgermeister Christian Vogel (SPD) auf Facebook. Die Stadt werde Anzeige erstatten.

Letzte Generation färbt Nürnberger Weihnachtsbaum orange - „Haben sich getäuscht“

„Wenn die Damen und Herren der Letzten Generation meinen, mit ihren Aktionen etwas Positives zu bewirken, haben sie sich getäuscht. Das Gegenteil ist der Fall“, schreibt Vogel auf seiner Facebook-Seite. „Hier zeigt sich ein zutiefst undemokratisches Handeln, das nicht akzeptiert werden kann, und, das auch den Großteil der Bürgerschaft abstößt“, wird der Politiker deutlich. Eine kleine Gruppe versuche auf Biegen und Brechen ihre Interessen durchzusetzen - „ohne Rücksicht auf die Menschen, die in dieser Stadt leben.“

Der Klimawandel mache auch vor Nürnberg nicht Halt, so Vogel. Doch das habe man schon länger erkannt und handele dementsprechend. „Die Umgestaltung dieser Stadt hin zu einem Ort, der auch den Herausforderungen von Trockenheit und heißen Sommern standhalten wird, ist bereits in vollem Gange“, nennt er ein Beispiel. Er gibt zu, dass die Prozesse oft mühsam seien und Zeit benötigen würden, doch sie seien demokratisch „und darauf lege ich allergrößten Wert.“

„Nürnberg-Grinch“: Bürgermeister teilt gegen Letzte Generation aus

„Unsozial ist es dagegen, den Eingang vom Hauptbahnhof durch den Handwerkerhof hin zum Christkindlesmarkt zu besudeln, den tausende unserer Gäste derzeit sehen und genießen wollen“, wütet Vogel. „Mit so etwas bekommt man die Nürnbergerinnen und Nürnberger nicht auf seine Seite. Der Polizei gebührt großer Dank. Durch ihre schnelle Reaktion können wir die Täter zur Verantwortung ziehen. Die Rechnung wird dem ‚Nürnberg-Grinch‘ noch zugestellt“, versichert er.

Für seine Ankündigungen erhält Vogel Lob: „Das sind klare Worte. Dem sollten auch Taten folgen“, kommentiert jemand und eine weitere Person meint: „Nicht viel reden. Stellt denen eine heftige Rechnung und macht Anzeige wegen Sachbeschädigung.“ „Welchen Bärendienst diese ‚Aktivisten‘ der Sache, der Gesellschaft und den Menschen tun, die zurecht die Bezeichnung ‚Aktivist‘ tragen, begreifen erstere in aller Regel nicht“, so die Meinung einer weiteren Person.

Doch nicht bei jedem kommt der Facebook-Post gut an: „Die Intention der Menschen ist die richtige, die Mittel sind sicherlich völlig falsch. Sie einem derartigen Bashing auszusetzen schürt eine Stimmung, die immer wieder in Gewalttaten mündet. Ich würde mir hier wünschen, die Kommunikation deutlich zu entschärfen, die Dinge auf rechtlicher Basis zu klären und dann wieder am Miteinander zu arbeiten, was bitter nötig ist in diesen Zeiten.“ (kam)

