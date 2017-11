Dieb stiehlt Leergut und will dann Pfand einkassieren 

In die Kategorie „selten dämlich“ dürften Ermittler die Aktion eines Leergut-Diebes in Niederbayern einordnen. Nachdem er mehrere leere Getränkekästen gestohlen hatte, wollte der Täter tags darauf den Pfand einkassieren.

Vilshofen - In die Kategorie „selten dämlich“ dürften Ermittler die Aktion eines Leergut-Diebes in Niederbayern einordnen. Zunächst stahl ein Unbekannter nachts zwölf Kisten Leergut von einem umzäunten Gelände eines Getränkehandels in Vilshofen (Landkreis Passau), wie die Polizei am Mittwoch bei Facebook berichtete. Als ein junger Mann tags drauf zwölf Kisten Leergut in dem Getränkemarkt abgeben wollten, wurden Mitarbeiter stutzig: Die Marke der entwendeten Kisten stimmte mit den zurückgegebenen ein.

Gegenüber der Polizei gab der Mann am Dienstag den Diebstahl schließlich zu. Die Ermittler prüfen nun, ob er für weitere Leergutdiebstähle verantwortlich ist.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa