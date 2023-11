Mordfall vor 42 Jahren: Starb Sonja (13) bei einer Gruppenvergewaltigung durch Jugendliche?

Von: Johannes Welte

Die Polizei Schwaben Südwest ist kurz davor, einen Cold Case aus den 80er Jahren zu klären. Bis zu 300 Männer sollen zum DNA-Test antreten. Es geht um den mutmaßlichen Sexualmord an einer 13-Jährigen.

Kempten – Es gibt in Kempten eine Handvoll Männer, in den 50ern, einige von ihnen dürften Ehemänner und Väter sein, vielleicht sogar Väter junger Frauen. Diese Männer tragen gemeinsam seit 42 Jahren ein schreckliches Geheimnis mit sich herum. Damals wurde eine 13-jähriges Mädchen aus Kempten Opfer eines Mordes, offenbar eines Sexualmordes. Mehrere Jugendliche sollen damals darin verwickelt gewesen sein. Jetzt soll ein DNA-Reihentest das dunkle Geheimnis lüften.

Nach Streit mit der Mutter wollte Sonja zu ihrer Großmutter – und kam nie an

Sonja Hurler war 13 Jahre alt, als sie am 5. Juli 1981 mit ihrer unverheirateten Mutter auf dem Stadtfest in Kempten in der Gaststätte „Geflügeltes Rad“ am Rand der Innenstadt in Streit geraten war. Sonja brach alleine zu Fuß auf, sie wollte zu ihrer Großmutter im Vorort Heiligkreuz gehen. Doch da kam das Mädchen nie an. Drei Monate später entdeckte ein Landwirtssohn im Kemptener Vorort Heiligkreuz Sonja Hurlers verweste Leiche auf dem Boden einer Scheune. Die Tote war fast nackt.

Sonja Hurler wurde 1981 in Kempten ermordet. © IMAGO/imageBROKER/Werner Thoma-Polizei

Was war mit dem Sonja geschehen? Zeugen berichteten der Polizei damals, sie hätten Hilfeschreie eines jungen Mädchens gehört. Zudem beobachteten Anwohner des neben Heiligkreuz liegenden Kemptener Hochhaussiedlung Thingers, wie eine Gruppe von vier bis sechs männlichen Jugendlichen ein um Hilfe rufendes Mädchen durch den Stadtteil zogen.

Zeugen beobachteten, wie Sonja misshandelt wurde

Sie sollen es hinter das Stadtteilzentrum „Thingers-Treff“ gezerrt haben. „Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Ermittler der Kripo gehen davon aus, dass es sich hierbei mit hoher Wahrscheinlichkeit um Sonja Hurler handelte“, heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West.

Der Thingers-Treff. Hier beobachteten Zeugen, wie mehrere Jugendliche das Mädchen misshandelten. © IMAGO/imageBROKER/Manfred Bail

„Die eindeutige Todesursache konnte aufgrund des Zustands der Leiche nie festgestellt werden. Wir gehen von einem vorangegangenen Sexualdelikt aus“, sagte am Freitag (24. November) die Kemptener Oberstaatsanwältin Katrin Eger bei einer Pressekonferenz. Der Fall war schon zu den Akten gelegt worden, doch an den Asservaten des Opfers wurden der Ermittlerin zufolge jetzt DNA-Spuren entdeckt: „Aufgrund verfeinerter wissenschaftlicher Methoden ist es gelungen, mutmaßlich tatrelevante DNA-Spuren zu sichern.“

Hunderte Männer sollen nun zur Speichelprobe antreten

Das Amtsgericht Kempten erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Beschluss für eine DNA-Reihenuntersuchung. In den nächsten Tagen werden 200 bis 300 Männer, die zur Tatzeit in der Umgebung des mutmaßlichen Tatortes gewohnt haben, von der Kripo mit der Bitte angeschrieben, freiwillig eine Speichelprobe abzugeben.

Hunderte Männer sollen jetzt ihre DNA für einen Reihentest spenden (Archivfoto) © Kay Nietfeld/dpa

Wer sich nicht meldet, macht sich verdächtig. Außerdem bitten die Ermittler Zeugen, die Wahrnehmungen aus der Tatnacht bislang nicht gemeldet haben, dies jetzt zu tun. Falls diese die Sorge hätten, wegen unterlassener Hilfeleistung belangt zu werden, sei das unbegründet: Das wäre längst verjährt – im Gegensatz zum Mord an Sonja.

