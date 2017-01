Doppelmord vor 20 Jahren: Neue Hinweise nach TV-Fahndung

München - Ein Mord aus dem Jahr 1997 bewegt derzeit die Menschen. Dank einer TV-Sendung gibt es nun neue Hinweise auf den Mörder zweier niederländischer Urlauber.

+ Wohnmobil des Ehepaars. © fkn

Wird der Mord an dem niederländischen Urlauberpaar Truus und Harry Langendonk nach 20 Jahren doch noch gesühnt? Am Samstag wurde die grausame Tat in der VOX-Sendung „Mörderjagd - wie Profiler ermitteln“ quasi wieder aufgerollt - dabei hat die Kripo Traunstein mehr als 20 Hinweise erhalten!