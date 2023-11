Kommentar zur Inklusion: Teilhabe für alle ist ein Gewinn für alle

Von: Timo Aichele

Teilen

Timo Aichele © Aichele

Inklusion ist ein Kraftakt, birgt aber große Chancen für die ganze Gesellschaft. Kommentar.

Inklusion klingt für manche Menschen ohne täglichen Kontakt zu Förderschulen, Heimen oder Heilpädagogischen Kitas vielleicht wie ein Konzept aus dem Elfenbeinturm. Für eine Gesellschaft, deren Wertefundament auf universeller Menschenwürde basiert, muss sie aber eine Selbstverständlichkeit sein – oder zumindest werden.

Rollstuhlfahrer haben bei der Interkulturellen Woche von „bohrenden Blicken“ berichtet, betroffene Eltern von „verletzenden Kommentaren“. Insofern stimmt leider ein Satz zu gut, der nun in der Taufkirchener Fachtagung Inklusion gefallen ist: „Man wird behindert“ – also ausgegrenzt.

Unverstellte Emotionen: Jeder Blick über den Tellerrand ist ein Gewinn für alle

Umgekehrt ist jeder Blick über den Tellerrand für alle ein Gewinn. Wer zum Beispiel noch nie Kontakt mit geistig behinderten Menschen hatte, dem ist etwas entgangen. Man erlebt derart unverstellte Emotionen, dass man grübelt, welche Konventionen und Zwänge einem die Lebensfreude aberzogen haben.

Diese Erfahrungen und das Bewusstsein, schwächeren Menschen helfen zu müssen und zu dürfen, sind gerade für Kinder so wertvoll. Ein großer Beitrag zur Herzensbildung, zum Erkennen und Akzeptieren eigener Schwächen, zur Schulung von Verantwortungsgefühl und lebenspraktischen Fähigkeiten. Somit ist Inklusion in Schulen und Kindergärten für alle Beteiligten wertvoll, nicht nur für die vermeintlich Schwächeren.

Inklusion ist allerdings ein Kraftakt – gerade in der Kinderbetreuung. Sie geschieht nicht wie von Zauberhand, wenn man von „Menschen mit Beeinträchtigung“ spricht und nicht mehr von „Behinderten“. Inklusion bedeutet gleichberechtigte Teilhabe für alle. Alle sind „drin“, niemand ist „draußen“. Die Realität ist aber oft eine andere. Deswegen steht häufig vor der Inklusion dann doch erst Integration. Auch wenn diese als gesellschaftliches Ziel nicht ausreichend ist, ist sie oft der nötige Schritt in die richtige Richtung.

(Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Unersetzliche Arbeit von Top-Leuten – Inklusion muss der Gesellschaft einiges wert sein

Und dann trifft all dieses Wollen und Wünschen auf die nüchterne Wirklichkeit des staatlichen Sozialwesens. In hochspezialisierten Einrichtungen verrichten top-qualifizierte Fachleute eine unersetzliche Arbeit. Sie stehen täglich vor Herausforderungen und haben für besonders betreuungsbedürftige Schüler/Klienten/Patienten immerhin einen besseren Stellenschlüssel als Kollegen im Regelbetrieb. Aber auch im Förderbereich zwickt es an allen Ecken und Enden. Gerade in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sind die Zustände besorgniserregend.

Wenn Inklusion also gelingen soll, muss sie der Gesellschaft auch einiges wert sein. Jeder einzelne kann dazu Offenheit und Empathie beitragen. Der Staat muss genug Ressourcen bereitstellen und für Beschäftigte ein Klima des Respekts schaffen. Sonst wird Inklusion in Zeiten des Fachkräftemangels zu einer unmöglichen Mission.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Erding finden Sie auf Merkur.de/Erding.