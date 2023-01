Drachenlord: Der Hass im Netz hat ihn zum YouTube-Star und zum Gejagten gemacht

Von: Thomas Eldersch

Teilen

Der Drachenlord ist bekannt für seine Hass-Liebe zu seinen Fans. Die haben inzwischen ein Spiel daraus gemacht, den Ex-YouTuber geradezu zu jagen.

München – Es ist ruhiger geworden um den gebürtigen Franken und einstigen YouTube-Star Drachenlord, nachdem sein Kanal auf der Video-Plattform wegen Verstößen gegen die Richtlinien gesperrt wurde. Damit brach eine seiner Haupteinnahmequellen weg. Jetzt versorgt er seine Fans oder besser gesagt seine Hater (zu Deutsch: Hasser) auf Social-Media-Plattformen wie TikTok und Twitter mit Videos. Die Hassliebe zu seinen Followern trieb ihn, laut seiner Aussage, fast in den Selbstmord.

Das Domizil des Drachenlords in Mittelfranken war häufig Anziehungspunkt für seine Hater

Zu einer gewissen Berühmtheit hat es Rainer Winkler – besser bekannt als Drachenlord – inzwischen gebracht. Der 33-Jährige hat es sogar geschafft, ZDF-Chefsatiriker Jan Böhmermann auf sich aufmerksam zu machen. Der nahm den einstigen YouTube-Star sogar in Schutz. Etwas, dass ihm durch seine Follower nicht zuteilwurde. Die lieben es, ihn systematisch anzufeinden und ihn sowohl online als auch im realen Leben zu verfolgen. Das „Drachengame“ nennen sie es. Dies führte so weit, dass zahlreiche Anti-Fans sein Wohnhaus in der beschaulichen Gemeinde Altschauerberg im mittelfränkischen Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim belagerten.

Vor dem ehemaligen Haus des Drachenlords versammelten sich regelmäßig seine Hater, so dass oft die Polizei anrücken musste. © David Oßwald/dpa

Immer wieder musste die Polizei zum ehemaligen Elternhaus Winklers anrücken. Der YouTuber teilte aber auch selber aus. Dies führte so weit, dass er wegen Körperverletzung vor Gericht landete. Er kam jedoch noch einmal mit einem blauen Auge davon. Das Urteil lautete im März 2022 nur ein Jahr auf Bewährung. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft noch eine Strafe in Höhe von zwei Jahren und drei Monaten gefordert.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Drachenlord kündigt auf TikTok Selbstmord an

Im selben Jahr verkaufte Winkler das Haus in Altschauerberg und zieht seitdem als Nomade durch Deutschland. Er lebt vom Verkaufserlös des Hauses und angeblich von einem Vorschuss auf eine TV-Dokumentation über ihn. Doch der, wie die Bild schreibt, „meist gehasste Mann im Internet“, wird überall erkannt. Sein Standort wird umgehend im Internet geteilt. Auf seinen Social-Media-Kanälen geht der 33-Jährige darauf ein. „Alles, was ich immer wollte, war das zu machen, was mir Spaß macht“, sagt Winkler. „Ich bin nicht perfekt. Ich bin nicht der Hübscheste. Ich bin auch nicht der Schlaueste. Vielleicht bin ich alles, was man einfach nicht mag. Aber eins bin ich ganz sicher nicht: ein schlechter Mensch.“

Die Hass-Liebe zwischen Winkler und seinen „Fans“ wird aber auch durch ihn immer wieder befeuert. Er kann nicht mit und auch nicht ohne sie. Dies ging allerdings so weit, dass er sich live im Internet das Leben nehmen wollte. Die Plattform TikTok reagierte daraufhin. „Um der Welt zu zeigen, was Mobbing mit Menschen macht“, sagt er. „Leider wurde meine Live-Funktion nach dieser Aussage gesperrt, weil alle mich gemeldet haben.“ Ob also das Drachengame jemals endet, wird sich zeigen. Seine Hater behaupten zwar laut Bild-Aussage, dass sie ihn in Ruhe lassen würden, würde er aus dem Internet verschwinden. Winkler will das allerdings nicht: „Ich kann ja nix anderes.“ (tel)

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.