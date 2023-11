Drama in der Oberpfalz: Steinplatte verrutscht beim Verladen – 18-jähriger Handwerker stirbt

Von: Felix Herz

Bei einem Betriebsunfall in der Oberpfalz ist ein junger Handwerker ums Leben gekommen. © vifogra / Haubner

In der Oberpfalz hat sich ein tödlicher Betriebsunfall ereignet. Dabei ist ein 18-Jähriger ums Leben gekommen.

Pilsach – Am Montag, 20. November, hat sich in der Oberpfalz ein tragischer Betriebsunfall ereignet. Ein 18-Jähriger ist dabei verstorben. Laut Pressemitteilung der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg geschah das Unglück gegen 15.15 Uhr in der Gemeinde Pilsach, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz.

Steinblöcke werden verladen – dann verrutscht einer

Laut Polizei wurden in einem Pilsacher Handwerksbetrieb Steinblöcke von einem Anhänger abgeladen. Dabei verrutschte jedoch eine Steinplatte und verletzte einen 18-jährigen Mitarbeiter des Handwerkbetriebs tödlich. Laut Vifogra ereignete sich das Unglück im Pilsacher Ortsteil Oberried.

Tödlicher Betriebsunfall in der Oberpfalz – Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen

Dem Bericht zufolge ermittelt nun die Kriminalpolizei Regensburg zu den Hintergründen des tragischen Unglücks. „Sie ist hierbei im Austausch mit Fachstellen wie dem Gewerbeaufsichtsamt und der Berufsgenossenschaft“, heißt es abschließend in der Pressemitteilung. (fhz)

