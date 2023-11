Drama in Oberbayern: Arbeiter von Ast getroffen und schwer verletzt

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Ein Mitarbeiter sägte einen Ast ab. Als dieser zu Boden fiel, wurde ein zweiter Mitarbeiter davon getroffen und schwer verletzt.

Riedering - Ein tragischer Unfall hat sich auf einem privaten Anwesen ereignet, bei dem ein Mitarbeiter eines Gartenbauunternehmens schwer verletzt wurde. Die Polizei gab am Dienstag (7. November) bekannt, dass ein Mann in Riedering (Landkreis Rosenheim) am Montag in einer Höhe von fünf Metern mit einer Motorsäge Baumäste entfernte.

Ein Mann wurde von einem Ast getroffen und schwer verletzt (Symbolbild). © IMAGO / Westend61

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Mitarbeiter wird von Ast getroffen und schwer verletzt

Als einer der Äste zu Boden fiel, sei genau in dem Moment ein zweiter Mitarbeiter unter dem Baum durchgangen. Der 59-jährige Mann wurde von dem herabfallenden Ast getroffen. Trotz seines Schutzhelmes erlitt er schwerste Verletzungen. Nach Angaben des Notarztes bestand jedoch keine Lebensgefahr, so die Polizei. (kam/dpa)

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.