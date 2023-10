Drama nach Oktoberfest-Feier in Sportheim: 40-Jähriger tot nahe Bach gefunden

Von: Felix Herz

Nach einer Feier in einem Sportheim in Prölsdorf wurde am nächsten Tag ein 40-Jähriger tot in einem Bach gefunden. © NEWS5 / Merzbach

Traurige Nachrichten aus Unterfranken. Am Morgen nach einer Oktoberfest-Feier in einem Sportheim wurde ein 40-Jähriger tot in der Nähe aufgefunden.

Prölsdorf – Für Freitagabend, 20. Oktober, hatte das Sportheim des SC Prölsdorf zum Oktoberfest eingeladen. Es sollte „Original Augustiner Oktober-Festbier“ geben, dazu war mit einem Fußballspiel und einer Partie Darts für sportliche Unterhaltung gesorgt, das geht aus der Ankündigung bei steigerwald-kurier.de hervor. Der Morgen nach den Feierlichkeiten nahm aber eine tragische Wendung.

Drama nach Oktoberfest in Unterfranken: Mann tot aufgefunden

Einem Bericht von News5.de zufolge wurde am Samstagmittag, 21. Oktober, ein 40-jähriger Mann leblos bei einem Bach gefunden, ganz in der Nähe des Prölsdorfer Sportheims im unterfränkischen Landkreis Haßberge. Er war nach den Feierlichkeiten am Vorabend nicht nach Hause gekommen.

Gefunden wurde der Mann neben der Rauhen Ebrach, rund 50 Meter vom Sportheim des SC Prölsdorf entfernt. Sofort wurde ein Notarzt zum Fundort gerufen, dieser konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Notfallseelsorger kümmert sich um Angehörige – keine Hinweise auf Fremdeinwirkung

Neben den Rettungs- und Polizeikräften war auch ein Hubschrauber vor Ort. Ein Notfallseelsorger kümmerte sich zudem um die Angehörigen und Betroffenen des verstorbenen Mannes.

Zu den Umständen des tragischen Todes ermittelt nun die Kriminalpolizei Schweinfurt. Den ersten Informationen der Polizei zufolge gibt es bisher keine Anzeichen für eine Fremdeinwirkung. (fhz)

