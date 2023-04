Dramatischer Teufelskreis in Bayern: Fehlende Mitarbeiter hier führen zu Personalmangel dort

Von: Felix Herz

Vielerorts in Bayern herrscht kritischer Personalmangel. Beispiel Rosenheim: Hier fehlen Kita-Kräfte, was wiederum für Probleme beim Krankenhaus sorgt.

Rosenheim – Es ist ein Teufelskreis, wie er im Buche steht: An der einen Stelle fehlen Mitarbeiter, an der anderen kommt es daher ebenfalls zu Personalproblemen. Dieses Rad ließe sich noch weiter spinnen, die Frage ist nur – ist Besserung in Sicht?

Personalmangel in Rosenheimer Kita – örtliche Notaufnahme leidet

In einem aktuellen Bericht des BR geht es um den Fachkräftemangel in Rosenheim. Weil es an Mitarbeitern fehlt, muss eine örtliche Kita früher schließen. Das hat Auswirkungen auf das Klinikum Rosenheim. Denn Alexandra Mayer-Karle, Ärztin in der Notaufnahme des Krankenhauses, muss nun ihren Dienst früher beenden – denn ihre Kinder gehen in die betroffene Kita.

Rund 1,5 Stunden früher muss sie weg, zur Kita eilen und ihre Kinder abholen. Eine Situation, die für niemanden angenehm ist. Und Mayer-Karle ist im Elternbeirat der Kita, berichtet dem BR, dass es vielen Eltern wie ihr geht. Seit den gestiegenen Lebenshaltungskosten sei es zwingend notwendig, mehr noch als zuvor, dass beide Elternteile berufstätig sind. Daher fordert die Ärztin vehement, dass die Politik die Kindererziehung ernst nehme und finanziell unterstütze.

„Echte Schwierigkeiten“: Klinikum Rosenheim leidet unter Personalmangel

Auch Mayer-Karles Arbeitgeber, das Klinikum Rosenheim, leidet unter der Situation. Gegenüber dem BR bestätigt die Geschäftsleitung, dass sie viele Anfragen bezüglich Kita- und Kindergartenplätze erreichen. Teils würden sogar Einstellungen an den fehlenden Betreuungsangeboten scheitern. Viele Pflegekräfte und Ärzte würden zudem gerne früher aus der Elternzeit zurückkehren – können dies aber nicht, da die Kinder keinen Kita-Platz bekommen. Dies alles bringe das Krankenhaus „in echte Schwierigkeiten“, heißt es im BR-Bericht.

Insgesamt bestätigen die Klinik-Mitarbeiter, dass man im Team zusammenhalte, aushelfe und die betriebseigene und von der Stadt betriebene Kinderkrippe Plätze für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorbehält. Dennoch sei es derzeit schwierig, einen Dienstplan zu erstellen. Man merke, dass der Fachkräftemangel ineinander greife, so Chefarzt Dr. Michael Bayeff-Filloff.

Kritik der Wohlfahrtsverbände – Rosenheim bittet um Geduld

Für den kommenden Herbst fehlt es vielen Eltern noch an Kita-Plätzen. Das sorgt stadtweit für Unruhe. Die Verwaltung bittet dagegen um Geduld, erklärt, die Personalsuche laufe noch. Zudem versucht Rosenheim, mit einer Wohnraumoffensive – Mitarbeiter von Betreuungseinrichtungen sollen leichter an Wohnungen kommen – Fachkräfte anzulocken.

Gleichzeitig schlagen die Rosenheimer Wohlfahrtsverbände Alarm. Der „Fachkräftemangel spitzt sich eklatant zu“, heißt es beim BR, in der Pressekonferenz der „Arbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrt“ hieß es wörtlich: „Das System ist an die Wand gefahren“. Es fehle an allen Ecken und Enden, in allen Branchen, in allen Bereichen. Nach zumindest kurzfristiger Besserung sieht es derweil nicht aus. (fhz)

