Drei Autos krachen ineinander: Vier Menschen verletzt – Großeinsatz der Rettungskräfte in Bayern

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Eine junge Autofahrerin geriet auf die Gegenspur und kollidierte mit einem BMW. Ein Fiat-Fahrer konnte nicht mehr bremsen und krachte in die Unfallstelle.

Neu-Ulm/Holzschwang - Am späten Sonntagnachmittag, 1. Oktober, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2029 bei Neu-Ulm/Holzschwang, bei dem ein Mann schwer und drei weitere Personen leicht verletzt wurden. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Unfall in Schwaben: 19-Jährige gerät auf Gegenfahrbahn und kracht in BMW

„Gegen 18:30 Uhr befuhr eine 19-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw, einem Daimler, zunächst die Kreisstraße NU3 von Senden kommend in Richtung Holzschwang und von dort weiter die Staatsstraße 2029 in Fahrtrichtung Reutti“, heißt es in der Pressemitteilung. Zur gleichen Zeit waren ein 80-Jähriger und seine Beifahrerin (75) mit einem BMW auf der Staatsstraße 2029 unterwegs, jedoch in entgegengesetzter Richtung. Aus bisher unbekannter Ursache geriet die 19-Jährige mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem Wagen des älteren Ehepaars.

Die Wucht des Zusammenstoßes schleuderte den BMW über die Gegenfahrspur von der Fahrbahn, wo er in einem anliegenden Feld zum Stehen kam. Der Daimler der 19-Jährigen befand sich weiterhin auf der Gegenfahrspur, wo ein 54-jähriger Fahrer eines Fiat unterwegs war. Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und geriet daraufhin ebenfalls von der Fahrbahn ab.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Drei Autos an Unfall bei Neu-Ulm beteiligt: Vier Menschen verletzt in Krankenhäuser gebracht

Bei dem Verkehrsunfall wurden alle vier beteiligten Personen verletzt. Der 80-jährige Fahrer und seine 75-jährige Beifahrerin sowie die 19-jährige Unfallverursacherin erlitten leichte Verletzungen. Der 54-jährige Fahrer des Fiat wurde schwer verletzt. Alle wurden in umliegende Krankenhäuser zur weiteren medizinischen Versorgung gebracht.

Der Gesamtschaden des Unfalls wird auf etwa 68.000 Euro geschätzt. Alle drei Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Großeinsatz der Rettungskräfte nach Unfall in Bayern

Der Unfall löste einen Großeinsatz aus, bei dem drei Polizeistreifen der Polizeiinspektion Neu-Ulm, mehrere Rettungsfahrzeuge aus Ulm und Neu-Ulm sowie Feuerwehren aus Neu-Ulm, Reutti und Holzschwang mit etwa 40 Einsatzkräften vor Ort waren. Ein Rettungshubschrauber wurde ebenfalls eingesetzt, um die Erstversorgung der Verletzten sicherzustellen.

Die Staatsstraße 2029 war während der Unfallaufnahme zwischen den beiden Kreisverkehren auf Höhe Holzschwang für rund dreieinhalb Stunden komplett gesperrt. Die 19-jährige Unfallverursacherin erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall. (kam)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.