„Drei im Weggla“ nie mit Mayonnaise: Franken diskutieren über ihre schlimmsten Tabus

Von: Thomas Wunder

Teilen

Dass die Franken ein eigenes Völkchen sind, ist bekannt. Die Frage, was ein echter Franke nie tun würde, hat auf einer Internetplattform eine lebhafte Diskussion ausgelöst.

Nürnberg – Die Franken machen die Dinge gerne auf ihre Art. Und legen dabei großen Wert auf ihre Eigenheiten. Ein Umstand, den ein Internet-Nutzer humoristisch verarbeiten will: „Ich suche für einen Hochzeitsketch Situationen, die ein echter Franke/eine echte Fränkin nie tun würden“, erklärt er auf der Plattform Reddit. Die Frage stieß auf unerwartet große Resonanz.

Fränkische Tabus: überschwängliches Lob ist „äußerst unfränkisch“

Zu den Dingen, die Franken vom Rest der Welt unterscheidet, gehört eindeutig der Dialekt. Da ist sich auch Reddit einig: „Konsonanten hart aussprechen“, sei eins dieser Tabus. Ein anderer Nutzer pflichtet ihm bei: „Genau. Es heißt D wie Deodora und B wie Baula.“ Ein Dritter führt eine weitere Besonderheit der fränkischen Sprache an: „Außer da wous ned hie gheern: Senft!“

Aber nicht nur bei der Aussprache, auch beim Gesagten selbst, sind die Franken eigen. So führen mehrere Nutzer überschwängliches Lob als äußerst unfränkisch an. Ein Nutzer erklärt, wie es richtig geht: „Die drei Stufen des fränkischen Lobes, aufsteigend: 3. Bassd scho, 2. Kammer ned meggern, 1. Mei Mudder hädd‘s ned besser gmachd.“ Das ist nicht allen Nutzern nuanciert genug. „Ma had scho schlimmeres gessen“, sei eine weitere Option, ebenso „Gschdorben is‘ noch kanner dran.“

So unterhaltsam geht es auf Reddit nicht immer zu. Manchmal werden auf der Plattform auch eher unappetitliche Details enthüllt.

Kulinarische Sünden in Franken: „Drei im Weggla“ nie mit Mayonnaise

Großen Wert legen die Franken auf ihre Küche. Ein Thema, das sich mit dem Dialekt überschneidet. So heiße das beliebte Frühstücksgebäck weder Semmel noch Brötchen, sondern ausschließlich Weggla. Wer die fränkische Spezialität „Drei im Weggla“ – dabei handelt es sich um drei Nürnberger Rostbratwürste in einer Semmel – bestellt, muss zudem bei der Saucen-Wahl aufpassen. Mayonnaise sei komplett tabu, da sind sich die Reddit-Franken einig. Beim Ketchup ist die Community uneins. Die sichere Wahl für Frankenurlauber ist wohl der Senf.

Drei im Weggla ist für echte Franken der Snack der Wahl. © IMAGO / CHROMORANGE

Wer dazu eine Halbe Bier will, muss ein Seidla ordern. Wer gutes Bier will, wird von den Kommentatoren auf die zahlreichen kleinen fränkischen Brauereien verwiesen. Paulaner, Erdinger oder gar Beck’s würde ein echter Franke nie trinken.

Die Reddit-Nutzer haben aber noch andere hilfreiche Kulinarik-Tipps parat. Von Lebkuchen der Marke Weiss wird beispielsweise abgeraten. „Die besten Lebkuchen macht der Düll“, meint ein Nutzer. Die könne man inzwischen sogar online bestellen.

Franken sind keine Bayern: Auf das richtige Vereins-Trikot kommt es an

Bei einer Sache sind sich alle Kommentatoren einig: Franken sind keine Bayern. Ein Nutzer musste das auf die harte Tour lernen: „Hab da nen Ferienjob gehabt und meine Mitarbeiter haben mich mit vollem Dialekt zugeredet. Klang cool, aber hab denen dann gesagt ‚Tut mir leid, ich verstehe kein Bayrisch.‘ Oh weia, 10 Minuten Erklärung, warum sie keine Bayern sind.“ Eine Erfahrung, der die Nicht-Franken in den Kommentaren nur zustimmen können. Dementsprechend sei auch das Tragen eines FC-Bayern-Trikots in Franken eher verpönt

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.