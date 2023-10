Drei Kinder finden Geldbörse mit 900 Euro Bargeld – Jungs erweisen sich als ehrliche Finder

Von: Katarina Amtmann

Drei Jungs fanden einen einzelnen Geldschein und einen prallgefüllten Geldbeutel. Das Trio brachte den Fund sofort zur Polizei.

Schwabach - Drei Kinder entdeckten in einem ORO-Markt in Schwabach eine Geldbörse und einen einzelnen 50-Euro-Schein. Die Jungs handelten verantwortungsbewusst und brachten den Fund zur örtlichen Polizeiinspektion. Das teilte die Polizei Schwabach in einer Pressemitteilung mit.

Frau verliert Geldbörse mit 900 Euro Bargeld - Kinder erweisen sich als ehrliche Finder

Bei der Überprüfung des Inhalts der Geldbörse stellte die Polizei fest, dass sich darin insgesamt 900 Euro Bargeld befanden. Außerdem entdeckten sie den Ausweis der Verliererin, die jedoch nicht in Deutschland wohnt, was die Rückgabe erschwerte. „Am Folgetag kam diese jedoch zur Polizeiinspektion in Schwabach, um eine Verlustmeldung zu machen, staunte nicht schlecht, als sie ihre Geldbörse sah und freute sich über die ehrlichen Finder“, heißt es weiter.

Die Jungs erhielten nicht nur Lob von der Polizei, das selbstverständlich auch an ihre Eltern weitergeleitet wurde, sondern auch einen Finderlohn, den sie brüderlich unter sich aufteilen wollen. (kam)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.