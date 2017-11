Drei Tote auf A3: Feuerwehr spritzt Handy-Gaffer mit Wasser ab

Unglaubliche Szenen am Unfallort

Die Feuerwehr spritzte mit Wasser gegen Handy-Gaffer.

Auf der A3 in Unterfranken sind am Donnerstag drei Menschen gestorben. Am Unfallort haben sich unglaubliche Szenen mit Gaffern ereignet. Da griff die Feuerwehr zum Schlauch.