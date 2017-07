Einbrecher steigt in Wohnung ein - Bewohner sind zu Hause 

Der Täter stieg durch ein geöffnetes Fenster in die Wohnung. Das kuriose: Es war Nachmittag und die Bewohner waren zu Hause.

Augsburg – Ein unbekannter Täter stieg am Mittwoch kurz nach 17 Uhr durch das geöffnete Küchenfenster in eine Erdgeschosswohnung in der Sanderstraße. Wie die Polizei berichtet, war zur gleichen Zeit ein Ehepaar zu Hause. Der Einbrecher schaffte es dennoch, den Geldbeutel der Frau vom Küchenschrank zu holen und sich unbemerkt davon zu machen. Wie die Polizei berichtet, waren in dem Geldbeutel persönliche Papiere und Bargeld im unteren dreistelligen Eurobereich.

Zeugenaufruf: Hinweise nimmt die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810 entgegen.

laf

