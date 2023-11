Dritter Act bestätigt – deutsches Musik-Urgestein tritt beim Coburger Open-Air-Sommer auf

Von: Manuel Rank

Erst Trettmann und Pur – jetzt auch Marius Müller-Westernhagen. Musikfans können sich auf den Coburger Open-Air-Sommer nächstes Jahr freuen. © picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd und Britta Pedersen (kleines Bild)

Die Veranstalter haben den dritten Act des Coburger Open-Air-Sommers 2024 bestätigt: Musik-Legende Marius Müller-Westernhagen tritt ebenfalls auf.

Coburg – Diesen August zog es zahlreiche Besucherinnen und Besucher zum Schlossplatz in Coburg. Der Grund: Top-Acts wie Musik-Ikone Roland Kaiser performten auf der Bühne im Rahmen des Coburger Open-Air-Sommers. Neben Roland Kaiser trat Rapper Kontra K auf – und der krönende Abschluss: Pandamasken-Musiker Cro. Die Planungen für das Event 2024 laufen. Nun haben die Veranstalter auch den dritten Act in einer Pressemitteilung verkündet.

Der Auftritt der Band Pur beim Open-Air-Sommer wurde bereits vor einigen Monaten bestätigt. Kurz darauf wurde ein weiterer Act angekündigt: Auch Rapper Trettmann wird 2024 auf dem Schlossplatz auftreten. In einer Mitteilung hat der Veranstaltungsservice Bamberg GmbH nun preisgegeben, um wen es sich bei dem dritten Künstler handeln wird: die deutsche Musik-Legende Marius Müller-Westernhagen.

Bereits 2022 trat die Band Pur auf dem Schlossplatz in Coburg auf. Auch 2024 soll sie laut Veranstalter wieder dabei sein. © Markus Koeller/imago

Dritter Act bekannt gegeben: Rock-Musiker Westernhagen mit Auftritt auf Open-Air-Sommer in Coburg

Der Künstler – bekannt durch Hits wie „Es geht mir gut“, „Sexy“, „Freiheit“ und „Lass uns leben“ – wird im Dezember dieses Jahres 75 Jahre alt. Im Rahmen seiner „75 Live“-Tour tritt Marius Müller-Westernhagen nun auch in Coburg auf. Am Freitag, dem 23. August 2024, soll das deutsche Musik-Urgestein auf dem Schlossplatz performen, so die Veranstalter.

Trettmann : Donnerstag, 22. August 2024, 20.00 Uhr

: Donnerstag, 22. August 2024, 20.00 Uhr Marius Müller-Westernhagen : Freitag, 23. August 2024, 20.00 Uhr

: Freitag, 23. August 2024, 20.00 Uhr PUR – Persönlich. Unter freiem Himmel: Sonntag, 25. August 2024, 20.00 Uhr

Der Vorverkauf der Karten hat am Freitag, dem 27. Oktober 2023, begonnen. Konzerttickets gibt es beim Kartenkiosk Bamberg, an allen autorisierten Vorverkaufsstellen und bei reservix.de.

