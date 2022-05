„Drogentaxi“ gestoppt: Polizei sprengt organisierten Drogenring in Bayern und nimmt acht Beschuldigte fest

Von: Theresa Kuchler

Der Kripo Kempten ist ein Schlag gegen den Drogenhandel gelungen. Sie stellten 37 Kilogramm Rauschgift sicher. © Anita Sollner

Acht Tatverdächtige, 44 Durchsuchungsbeschlüsse und 37 Kilogramm Rauschgift: Der Polizei Kempten ist ein Schlag gegen den Drogenhandel in Bayern gelungen.

Kempten – Für die bayerische Polizei ist es ein großer Erfolg: Nach vielen Monaten Ermittlungsarbeit konnte in Kempten ein organisierter Drogenring hochgenommen werden. Die Beschuldigten aus dem Bereich Kempten, Memmingen, Lindau und Vorarlberg haben mit erheblichen Mengen Rauschgift gehandelt – auch über die bayerisch-österreichische Grenze hinaus.

Bereits im September 2021 startete die Staatsanwaltschaft Kempten in dieser Sache ein umfangreiches Ermittlungsverfahren. Dabei stand sie in enger Zusammenarbeit mit der Kemptener Kriminalpolizei. Wie die Polizei berichtet, stand ein 25 Jahre alter Mann aus Dornbirn (Österreich) im Verdacht, über einen längeren Zeitraum Handel mit Marihuana und Kokain in erheblichem Ausmaß betrieben zu haben.

Drogenring in Bayern hochgenommen: Polizei stoppt „Drogentaxi“ und nimmt acht Verdächtige fest

Am 24. Februar dieses Jahres wurden zwei Männer bei der Einreise aus Österreich nach Deutschland mit etwa 300 Gramm Kokain festgenommen, heißt es in einer Pressemitteilung der Kriminalpolizei Kempten. Die Drogen hatten sie offensichtlich von dem Tatverdächtigen in Dornbirn bezogen, der später festgenommen wurde. Noch am selben Tag konnten bei zwei weiteren Durchsuchungsmaßnahmen im Bereich Kempten etwa 1,5 Kilogramm Marihuana sowie etwa 750 Gramm Amphetamin sichergestellt werden. Bisherige Erkenntnisse lassen darauf schließen, dass die beiden Inhaftierten eine Art „Drogentaxi“ betrieben haben, mit dem sie Betäubungsmittel im Raum Kempten vertrieben.

In Vorarlberg wurden auch Waffen sichergestellt. © Kripo Kempten

Drei Tage nach den ersten Durchsuchungen wurden bei einer koordinierten Aktion in Deutschland und Österreich mehrere Festnahmen und Hausdurchsuchungen durchgeführt. Österreichische Spezialkräfte nahmen dabei den 25-jährigen Haupttäter fest und vollzogen insgesamt sechs Durchsuchungsbeschlüsse im Großraum Bregenz und Dornbirn. Der Fund: Geringe Mengen Kokain und Cannabis, verschiedene, teils illegal besessene Schusswaffen (Lang- und Kurzwaffen), eine größere Summe Bargeld, mehrere Fahrzeuge, eine Harley-Davidson und eine hochwertige Uhr der Marke Rolex.

Ermittler sprengen Drogenring: Erfolgreiche Durchsuchungen in Österreich und Deutschland

Der 25-Jährige wurde aufgrund eines Europäischen Haftbefehls, den das Amtsgerichts Kempten erteilte, in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert und befindet sich in Auslieferungshaft.

Auch die Polizeieinsatzkräfte in Deutschland wurden fündig. Bei 14 Durchsuchungsmaßnahmen stellten sie insgesamt 32 Kilogramm Marihuana, 200 Gramm Kokain, geringe Mengen Ecstasy, Heroin, mehrere Faustfeuerwaffen und eine größere Menge Bargeld sicher. Außerdem nahmen sie vorläufig vier Personen fest. Die Beschuldigten befinden sich seitdem, nach Vorführung beim Amtsgericht Kempten, in Untersuchungshaft.

Drogenring in Bayern gesprengt: Weitere Durchsuchungen am Mittwoch – Acht Beschuldigte in Haft

Bei einer dritten Aktion erfolgte am Mittwoch (4. Mai) schließlich ein weiterer groß angelegter Durchsuchungseinsatz. Unterstützung kam von der Bayerischen Bereitschaftspolizei und den Zentralen Einsatzdiensten Neu-Ulm und Kempten. Die Polizei vollzog zeitgleich 22 Durchsuchungsbeschlüsse bei insgesamt 16 Tatverdächtigen. Bei einem der Tatverdächtigen, gegen den bereits ein Haftbefehl vorlag, wurden etwa 900 Gramm Marihuana sichergestellt. Bei den weiteren Durchsuchungsmaßnahmen konnten weitere etwa 400 Gramm Marihuana, 20 Gramm Amphetamin, geringe Mengen Kokain und Heroin sowie 10.000 Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung aufgefunden und sichergestellt werden, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Insgesamt führten die bisherigen Ermittlungen also zur Inhaftierung von acht Beschuldigten. Wie das Polizeipräsidium Schwaben betont, war das durch die herausragende Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Feldkirch und dem Landeskriminalamt Vorarlberg möglich. Ein weiterer wesentlicher Baustein war die ausgezeichnete Kooperation mit der Kriminalpolizeidirektion Waiblingen, die wichtige Erkenntnisse beisteuerte. Die weiteren Ermittlungen werden durch die KPI Kempten unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten geführt. (kuc)

