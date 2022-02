RTL-Dschungelcamp: Starkoch unterstützt Peter Althof - auch Schauspielerin outet sich als Fan

Von: Tanja Kipke

„Mir Franken halt‘n zam“: Ein Stars aus Franken feuern den ehemaligen Bodyguard Peter Althof im Dschungelcamp an. In der Sendung gilt er als Favorit.

Nürnberg - Ex-Star Bodyguard Peter Althof ist mit seinen 66 Jahren der älteste Kandidat im Dschungelcamp 2022. Bei der RTL-Sendung sorgt er mit seinem fränkischen Dialekt bei den Zuschauern immer wieder für Erheiterung. Der Nürnberger hatte sich vor der Sendung im Vorstellungsvideo von RTL als „hilfsbereit“ bezeichnet, zudem könne er auch gut Streit schlichten. Er kündigte allerdings auch an, jähzornig sein zu können. Vor einigen Tagen geriet er mit einer Dschungel-Kandidatin aneinander. Eine Aussage von ihr passte ihm so gar nicht.

In der Sendung gilt Althof nach wie vor als Favorit. Althof wurde bereits zweimal zum beliebtesten Camper gewählt, sein Fränkisch zum beliebtesten Dialekt. Aus seiner fränkischen Heimat erfährt er ebenfalls große Unterstützung von seinen prominenten Freunden.

Dschungelcamp 2022: Starkoch und Schauspielerin feuern Peter Althof an

Starkoch Alexander Herrmann ist einer der Althof-Fans. Auf Facebook schreibt er: „Mir Franken halt‘n zam.“ Peter Althof sei ein großartiger Typ, er kenne ihn schon seit Jahren. „Er ist Gast, Freund und „Movie-Kollege“ und jetzt ist er doch tatsächlich im Dschungel…deshalb: ruft bitte für ihn an“, heißt es im Post weiter. Herrmann besitzt zwei Restaurants in Nürnberg und bekommt ab Ende Februar eine eigene Kochshow auf RTL. Das Motto: „Lecker muss nicht teuer sein.“

Auch von Schauspielerin und Model Diana Herold wird Althof unterstützt. Die beiden waren zusammen im Film „Macho Man 3“ vor der Kamera. In einem Instagram-Post wünscht die 48-Jährige dem Nürnberger „toi, toi, toi“. Mit lieben Worten feuert sie ihren langjährigen Freund an: „Peter mach uns stolz und zeig, was Frankenpower ist! #vielglück lieber Freund“. Sie habe größten Respekt vor jedem Teilnehmer, der sich in den Dschungel wagt. „Ob ich mit dir Boxtraining in deinen Studio hab, Filme mit dir drehe oder wir gemeinsam Spenden für Kinderherz sammeln, es ist immer wieder eine riesengroße Freude für mich, mit dir was zu bewegen. Ich hoffe, die Teilnehmer im Camp erkennen, was für ein toller, ehrlicher und herzlicher Mensch du bist“, schreibt sie weiter.

In zwei Tagen (am Samstag, 5. Februar) ist das Finale von „Ich bin ein Star - holt mich hier raus!“. Althof hat also immer noch die Chance Dschungelkönig 2022 zu werden. Wer letztendlich gewinnt, bleibt abzuwarten. (tkip)