„Wir sind fassungslos über den Tod unserer Kinder“: Geschwister aus Bayern verunglücken bei Dubai-Reise

Von: Tanja Kipke

Teilen

Auf Urlaubsreise in Dubai: Geschwister aus Bayern verunglücken tödlich. Familie und Freunde trauern. © IMAGO/Wirestock (Merkur.de-Montage)

Bei einer Dubai-Reise sterben zwei Geschwister aus Franken bei einem Verkehrsunfall. Der tragische Unfall erschüttert die Region – Familie und Freunde trauern.

Würzburg – Sie wollten für eine Woche Urlaub machen: Zwei Geschwister (25 und 26) flogen Anfang März nach Dubai. Dort beendete ein tragischer Unfall das Leben der beiden Franken viel zu früh. Bei einem Verkehrsunfall verunglückten sie tödlich, wie die Familie in der Traueranzeige schreibt. „Wir sind fassungslos über den Tod unserer Kinder“. Sie seien durch den Unfall „mitten aus ihrem jungen Leben“ gerissen worden.

Geschwister aus Bayern sterben bei Unfall in Dubai: Freunde trauern im Netz

Für die Freunde ist der Verlust nur schwer zu begreifen. Mit einer eigens eingerichteten Gedenkseite wollen Freunde des verstorbenen 25-Jährigen daher einen Raum schaffen, um gemeinsame Momente und Erlebnisse miteinander zu teilen. „Wir möchten einen Raum geben, um die Gedanken zu seinem überraschenden Tod zum Ausdruck zu bringen. Wir möchten einen Raum geben, in dem er nach wie vor präsent ist.“

Auf der Website berichten sie, dass ihr Freund schon länger plante, nach Dubai zu fliegen. Er hatte gerade (1. März) sein Masterstudium in Stadtplanung abgeschlossen. Die Freunde beschreiben den 25-Jährigen als einen bescheidenen, positiven, lebensfrohen und „einfach nur herzensguten Mensch.“

„Wir vermissen dich, deine Freunde“

Auf der Gedenkseite können Freunde virtuell eine Kerze anzünden und in ein Kondolenzbuch schreiben. „Lasst uns in all der Trauer, Wut, Verzweiflung, der Fassungslosigkeit, Sinnlosigkeit und Grausamkeit, dem Unverständnis und all dem, was man eigentlich nicht in Worte fassen kann, hier zusammenfinden und eine gute Zeit haben. Denn das wäre wohl, was er zu uns gesagt hätte. Wir vermissen dich, deine Freunde“.

Auch die technische Hochschule in Lübeck ist über den Tod ihres Absolventen „tief bestürzt“, wie die Präsidenten ins Kondolenzbuch schreibt. „Es fehlen die Worte.“ Am Samstag (25. März) hätte er sein Zeugnis bei der Graduierungsfeier entgegennehmen sollen. (tkip)

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.