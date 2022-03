„Earth Hour 2022“: Auch in Bayern sind 134 Kommunen dabei – das Schloss vom Kini im Dunkeln

Von: Magdalena von Zumbusch

„Earth Hour 2022“: Für eine Stunde wird die Beleuchtung des Schlosses Neuschwanstein abgeschaltet. So sah es vergangenes Jahr aus. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die weltweite Aktion „Earth Hour“ hat sich seit ihrer Geburt vor 15 Jahren zu einer Tradition entwickelt. Ziel ist, Aufmerksamkeit für den Klimaschutz zu generieren.

München – Am Samstag wird es dunkel in Bayern. Der Freistaat beteiligt sich an der 16. weltweiten „Earth Hour“. In vielen Gemeinden im Freistaat werden um 20.30 Uhr Sehenswürdigkeiten und öffentliche Einrichtungen für eine Stunde verdunkelt, um ein Zeichen gegen Umweltverschmutzung und für den Klimaschutz zu setzen.

Video: Die „Earth Hour 2021“ im vergangenen Jahr:

In ganz Deutschland wird laut WWF in rund 650 Städten und Gemeinden symbolisch der Schalter umgelegt. Die „Stunde der Erde“ solle ein Zeichen für Frieden, Klima- und Umweltschutz setzen. Die Aktion findet dieses Jahr zum sechzehnten Mal statt – über alle Kontinente hinweg in mehr als 180 Ländern. Das australische Sydney verdunkelte 2007 als erste Stadt der Welt symbolisch ihre Wahrzeichen.

Earth Hour 2022: Wahrzeichen wie das Schloss Neuschwanstein schalten in Bayern das Licht ab

Auch Bayern beteiligt sich an der Aktion. In Bayern nehmen unter anderem Wahrzeichen des Freistaates wie das Schloss Neuschwanstein, die Münchner Frauenkirche oder der Augsburger und Würzburger Dom an der Aktion teil. Aber auch moderne Wahrzeichen Bayerns wie die Allianz-Arena werden eine Stunde im Dunkeln liegen. Insgesamt beteiligen sich laut dpa 134 bayrische Kommunen an der Aktion gegen den Klimawandel.

Sorge um das Stromnetz braucht während der „Earth Hour 2022“ niemand haben

Befürchtungen, dass die Stromnetze zusammenbrechen könnten, haben sich als unbegründet erwiesen, so die WWF. In keinem der zahlreichen Länder, in denen die Earth Hour in den vergangenen Jahren stattfand, seien Probleme mit der Stromversorgung aufgetreten.

Auch das Wiederanschalten der Lichter bereitet keine Probleme, erklärt der WWF auf seiner Internet-Seite. „Vor langer Zeit haben alte Leuchtstoffröhren beim Anschalten so viel Energie verbraucht wie 30 Minuten kontinuierlicher Betrieb. Moderne Leuchtmittel haben diesen Effekt nicht“, erklärt der WWF.

Selbst bei extrem veralteter Beleuchtungstechnik würde das Wiedereinschalten in der heutigen Zeit nur die Hälfte der Energie verbrauchen, die durch eine Stunde Dunkelheit eingespart würde, so der WWF. Wer das Licht abschaltet, spart also in jeden Fall Strom. Bei den aktuellen Strompreisen ist auch dieser Nebeneffekt der Aktion sicher willkommen.