Ehemals jüngster Bürgermeister Deutschlands mit Politik-Comeback: Michael Adam (SPD) holt 66 Prozent

Von: Felix Herz

„Jung, evangelisch und offen schwul“: Mit diesem Spruch hatte Michael Adam 2008 Bodenmais im Sturm erobert. Nun ist er erneut zum Bürgermeister gewählt worden.

Bodenmais – Michael Adam, SPD-Kommunalpolitiker, feiert in Niederbayern sein Comeback. Der Ex-Landrat des Landkreises Regen wurde laut vorläufigem amtlichen Ergebnis der Landtagswahl am Sonntag, 8. Oktober, zum Bürgermeister von Bodenmais gewählt. Mit 66,0 Prozent der Stimmen erzielte der 38-Jährige ein für die aktuelle SPD-Situation beachtliches Resultat.

„Jung, evangelisch und offen schwul“: 2008 wurde Adam jüngster Bürgermeister Deutschlands

Adam startete seine politische Laufbahn 2008 im Rathaus von Bodenmais. Damals, im Alter von 23 Jahren, war er der jüngste Bürgermeister Deutschlands. Er machte Schlagzeilen mit dem Ausspruch: „Ich bin alles, was man in Bodenmais nicht sein darf - jung, evangelisch und offen schwul.“ 2011 wurde er zum Landrat gewählt. 2017 entschied er sich, seine politische Karriere zu pausieren, um sein Studium fortzusetzen.

15 Jahre ist es her – da wurde Michael Adam von der SPD im niederbayerischen Bodenmais zum jüngsten Bürgermeister Deutschlands gewählt. Nun feiert der Politiker sein Comeback. © picture-alliance/ dpa | Armin Weigel

Jetzt haben die Bürger von Bodenmais ihm bei der Landtagswahl in Niederbayern erneut ihr Vertrauen ausgesprochen. Seine Mitbewerber konnten nicht mithalten: Joachim Haller von der CSU erhielt laut vorläufigem Ergebnis 22,6 Prozent und Robert Stiefel von den Freien Wählern 11,4 Prozent.

Landtagswahl in Bayern: Auch Landratsposten in Regen neu besetzt

Am Sonntag, 8. Oktober, wurde auch der Landratsposten in Regen neu besetzt. Rita Röhrl (SPD), die am Montag ihren 70. Geburtstag feierte, trat nicht mehr an. Sie hatte 2017 die Nachfolge von Michael Adam angetreten.

Der neue Landrat von Regen ist der CSU-Kommunalpolitiker Ronny Raith. Nach vorläufigen Ergebnissen erhielt er 60,4 Prozent der Stimmen, wie das Landratsamt am Montagmorgen mitteilte. Johann Müller von der AfD erreichte mit rund 23 Prozent den zweiten Platz, gefolgt von Gloria Gray (FDP) mit 11,3 Prozent.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Felix Herz sorgfältig geprüft.