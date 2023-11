Ehemann und kleine Kinder waren dabei: Frau aus Bayern im Harz von Baum erschlagen

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Der Sturm im Harz wütet stärker als gedacht. Eine Frau aus Bayern wurde von einem Baum tödlich verletzt, ihr Ehemann und die zwei Kinder waren vor Ort.

Goslar- Im Harz hat es am Donnerstag, 2. November, stärker gestürmt als erwartet. Eine Frau aus Bayern wurde am Rammelsberg von einem Baum getroffen und erlag ihren schweren Verletzungen.

Sturm im Harz: Frau aus Bayern von Baum tödlich verletzt

Die 46-Jährige wurde durch einen umstürzenden Baum tödlich verletzt und starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Starker Sturm im Harz: Frau im Beisein ihrer Kinder von Baum tödlich getroffen

Ein Kriseninterventionsteam ist laut Kreisfeuerwehrverband Goslar an der Unfallstelle und betreue die Angehörigen. Die Frau sei in Begleitung ihres Mannes und der beiden kleinen Kinder am Rammelsberg gewesen. Der Rammelsberg ist ein mehr als 600 Meter hoher Berg am Nordrand des Harzes und befindet sich in der Nähe von Goslar. In der Region tobt ein Sturm, der deutlich stärker als erwartet ausfalle, teilte der Kreisfeuerwehrverband mit. (kam/dpa)

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.