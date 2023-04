Ehepaar in Bayern getötet: Polizei geht von „gewaltsamen Tod“ aus

Von: Tanja Kipke

Ein Ehepaar aus Altenstadt wurde tot in seinem Haus gefunden. © Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

In Altenstadt in Bayern fanden Angehörige die Leichen eines Ehepaars in deren Haus. Die Polizei geht von einem zweifachen Tötungsdelikt aus.

Altenstadt – Im schwäbischen Markt Altenstadt (Landkreis Neu-Ulm) ist ein Ehepaar getötet worden. Die Leichen der 55 Jahre alten Frau und des 70 Jahre alten Mannes wurden am Samstag (22. April) in ihrem Einfamilienhaus entdeckt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Angehörige des Paars hatten am Nachmittag versucht, die beiden zu erreichen, dies verlief ergebnislos. „Als sie am Wohnhaus des Ehepaares nachschauten, fanden sie beide leblos auf.“

Ehepaar in Bayern getötet: „Wir ermitteln in alle Richtungen“

Die Polizei geht davon aus, dass die beiden von einer oder mehreren Personen getötet wurden: „Die Kripo geht derzeit von einem gewaltsamen Tod des Mannes und der Frau aus.“ Zur Todesursache, den genaueren Umständen und einem möglichen Motiv wollten sich die Ermittler am Sonntagabend nicht äußern.

Wie der oder die Täter in das Haus kamen, war zunächst unklar. Offensichtliche Einbruchsspuren habe man bis Sonntag nicht entdeckt, sagte ein Polizeisprecher. Die Spurensicherung laufe aber noch. Die Kripo Neu-Ulm hat eine personalstarke Ermittlungsgruppe gebildet. „Derzeit ermitteln wir in alle Richtungen.“ Die Polizei hoffe, dass man bis Montag mehr Klarheit habe. (tkip/dpa)

