Fahndung mit Hunden und Hubschrauber: Maskierte Einbrecher überfallen Senioren-Ehepaar

Von: Anna Kirschner

Teilen

In Erlangen haben drei Einbrecher ein älteres Ehepaar überfallen und ausgeraubt (Symbolbild). © Michael Bihlmayer/imago

Einbrecher bedrohen ein Senioren-Ehepaar in Erlangen mit einer Brechstange und fliehen mit mehreren Tausend Euro. Die Polizei fahndet mit Hubschraubern und Hunden.

Erlangen – In Erlangen wurde ein älteres Ehepaar in ihrem eigenen Heim von drei maskierten Räubern überfallen und beraubt. Die Kriminellen drangen am späten Samstagabend gewaltsam durch ein Fenster in das Einfamilienhaus im Stadtviertel Hüttendorf ein, so die Mitteilung des Polizeipräsidiums Mittelfranken am Sonntag. Sie verlangten von den 82- und 85-jährigen Hausbesitzern Bargeld.

Ehepaar in Erlangen mit Brechstange bedroht und ausgeraubt

„Während einer der Männer das Ehepaar mit einer Brechstange bedrohte, durchsuchten dessen Komplizen die Räume des Anwesens“, berichtete die Polizei. Schließlich entkamen sie mit mehreren Tausend Euro in bar. Das Ehepaar erlitt keine Verletzungen. Die Polizei startete eine umfangreiche Fahndung, einschließlich Streifenwagen, Hunden und einem Hubschrauber. Dennoch konnten die drei in Schwarz gekleideten und während des Überfalls maskierten Männer zunächst nicht gefasst. (anki)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von Redakteurin Anna Kirschner sorgfältig geprüft.