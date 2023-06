Ein Toter, brennendes Auto und mehrere Verletzte: Schwerer Autounfall bei Regensburg

Von: Adriano D'Adamo

Bei einem Autounfall nahe Regensburg verstarb ein Fahrer noch vor Ort. Eine Frau konnte sich aus einem brennenden Auto retten.

Altenthann – Auf der St2145 bei Altenthann kam es zu einem schweren Autounfall. Drei Personen wurden verletzt und ein Fahrer verstarb. Die Polizei, Rettungskräfte und Feuerwehr mussten am Mittwoch (14. Juni) gegen 14.48 Uhr anrücken. Der Unfall ereignete sich im Ortsteil Eichdorf in Fahrrichtung Regensburg.

Die Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte mussten auf die St2145 anrücken (Symbolbild). © IMAGO/Marius Bulling

Fahrer verstarb vor Ort: Frau mit Rettungshubschrauber abtransportiert

Ein LKW-Fahrer ist aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort ist er mit zwei anfahrenden Autos kollidiert. Der LKW-Fahrer ist daraufhin an links abgefahren und wahrscheinlich gegen einen Baum geknallt. Sicher bestätigen konnte das Polizeipräsidium Oberpfalz auf eine Anfrage von Merkur.de nicht.

Der Unfallverursacher wurde in seinem LKW eingeklemmt und ist noch am Unfallort verstorben. Die Polizei geht davon aus, dass er durch den Aufprall starb. Eines der zwei Autos fing aufgrund des Zusammenstoßes Feuer, das die Feuerwehr löschen konnte. Die Fahrerin konnte sich eigenständig aus dem Auto befreien und wurde mit schweren Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Im anderen Auto befanden sich zwei Personen. Der Fahrer erlitt keine Verletzungen und seine Beifahrerin wurde nur leicht verletzt. Die St2145 war bis zum Abend hin weiterhin gesperrt.

