Einfach ausgesetzt: Die Katzenjungen Little Mac, Sonic und Min-Min suchen ein neues Zuhause

Von: Lisa Metzger

Teilen

Am Sonntagabend (29. Oktober) wurden in Aschaffenburg drei junge Katzenkinder in einem Karton nahe einem Möbelhaus aufgefunden. So wie ihnen geht es vielen. Tierheime schlagen Alarm.

Aschaffenburg – Schon wieder: Drei junge Katzenkinder sind am Sonntagabend, 29. Oktober, von zwei Männern in einem Karton aufgefunden und ins Tierheim Aschaffenburg gebracht worden. Sie sind nicht die ersten Katzen und Tiere, die die Tierpfleger im Oktober und den Vormonaten bei sich aufnehmen. Das bestätigt Tierheimleitung Lukas Kneisel auf Anfrage der Redaktion.

Ausgesetzt zur kalten Jahreszeit: „Auch eine Katze kann sich erkälten“

„Generell nimmt das Aussetzen von Tieren zu“, sagt Kneisel. „Hätte man mich vor vier Jahren gefragt, hätte ich das verneint, aber das muss ich voll zurücknehmen. Das ist bei Weitem nicht mehr so.“ Den Katzenjungen, die am Sonntagabend abgegeben wurden, gehe es aber soweit gut, versichert der leitende Tierpfleger der Einrichtung. „Sie sind augenscheinlich fit und fressen gut.“ Grundsätzlich aber sei das Aussetzen „einfach gemein“, besonders zu dieser Jahreszeit. „Auch eine Katze kann sich erkälten“, sagt Kneisel. Bislang sei das glücklicherweise bei keinem der drei Katzenkinder der Fall. Im Tierheim werden sie nun rundum versorgt, bis sie ein neues Zuhause gefunden haben.

Im Tierheim Aschaffenburg wurden in den vergangenen Wochen viele ausgesetzte Tiere abgegeben – darunter auch viele Katzenbabys. (Symbolbild) © IMAGO/imageBROKER/G. Lacz

„Wir werden jedes Fundtier aufnehmen“, sagt Kneisel, dazu seien sie schließlich da. Aber je mehr Tiere ausgesetzt und je mehr Fundtiere bei ihnen ins Tierheim kämen, desto mehr müssten sie an anderer Stelle abweisen, erklärt Kneisel – etwa bei Leuten, die ihre Tiere ganz bewusst ins Tierheim abgeben möchten. Denn auch die Kapazitäten des Tierheims seien erschöpft.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie täglich über alle wichtigen Geschichten aus Bayern.)

Tierheime in ganz Deutschland: Kapazitätsgrenzen sind oft erreicht

Nicht nur in Aschaffenburg macht die zunehmende Kapazitätsbelastung den Tierheimen zu schaffen. In einem Brandbrief an die Politik haben zahlreiche Tierheime in ganz Deutschland die Politik aufgefordert zu handeln. Nicht nur die Kapazitäten seien das Problem, sagt Kneisel. Auch die Finanzierung sei bei vielen Tierheimen problematisch. Zumal die Kosten für Futter und Unterbringung im Zuge der Inflation noch gestiegen sind. Ein Punkt, den Kneisel auch dafür verantwortlich macht, dass so viele Tiere derzeit ausgesetzt werden. Die Dunkelziffer der ausgesetzten Tiere, die nicht zu ihnen finden, sei sogar noch höher, vermutet Kneisel.

Die Katzenkinder haben es dank der zwei couragierten Männer aber bis ins Tierheim Aschaffenburg geschafft. „Sie sind in einem guten Zustand, etwa zwölf Wochen alt und an Menschen gewöhnt“, sagt Kneisel. Die Fellfarbe unterscheide sich etwas: Zwei Kätzchen seien getigert und haben vorläufig die Namen ‚Sonci‘ und ‚Little Mac‘ erhalten. Die dritte sei eine weiß-schwarze Katze und hört nun auf den Namen ‚Min-Min‘.

Happy End: Diese Hunde fanden ein neues Zuhause Fotostrecke ansehen

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.