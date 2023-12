Eingeschränkter Skibetrieb in Bayern: Sturm legt Lift- und Gondelbetrieb vielerorts lahm

Von: Lisa Metzger

Wegen der Orkanböen des Sturmtiefs „Zoltan“ ist an Heiligabend der Skibetrieb in Bayern nur eingeschränkt möglich. In höheren Lagen herrscht zudem Lawinengefahr.

Garmisch-Patenkirchen – Starker Wind hat auch an Heiligabend teilweise den Skibetrieb in Bayern beeinträchtigt, das meldet die Deutsche Presseagentur (dpa). Die bayerische Zugspitzbahn vermeldete auf ihrer Homepage, dass die Seilbahn zu Deutschlands höchstem Berg am Sonntag, 24. Dezember, nicht in Betrieb ist. Auch Lifte konnten aufgrund der starken Winde des anhaltenden Sturmtiefs nicht fahren.

Sudelfeld, Ochsenkopf, Garmisch: Skifahren vielerorts nur eingeschränkt möglich

Auch im nahegelegenen Skigebiet Garmisch Classic komme es zu Beeinträchtigungen im Seilbahn- und Liftverkehr. Der Betrieb der Zahnradbahn zur Zugspitze konnte nach Angaben der Verantwortlichen am Sonntag aber wieder aufgenommen. Diese war am Samstag, 23. Dezember, noch nicht gefahren.

Auch am Sudelfeld in Bayerischzell und im Spitzingsee-Gebiet konnte der Betrieb an Heiligabend wieder aufgenommen werden. Auch dort standen am Tag zuvor, dem 23. Dezember, die Lifte wegen der Sturmausläufer noch still.

Am Ochsenkopf im Fichtelgebirge musste die Einweihung der neuen Gondelbahn wegen des Sturms jedoch abgesagt werden. Die Gondelbahn sollte offiziell am Freitag, 22. Dezember, in Betrieb gehen. Auf der Homepage der Betreiber heißt es, dass die Bahn auch am Heiligabend geschlossen hat. Künftig soll die neue Gondelbahn mit 40 Zehn-Personen-Gondeln bis zu 2000 Personen pro Stunde auf den Berg bringen.

Lawinenwarnung an Heiligabend: Über 1500 Meter gilt Vorsicht

Warnstufe drei von fünf sprach indes die Lawinenkommission für Orte in Bayern aus, die höher als 1500 Meter liegen. An der Alpspitze bei Garmisch-Partenkirchen musste die Lawinenlage am Sonntag erst geprüft werden, bevor die Pisten freigegeben werden konnten. Das Hauptproblem sei Triebschnee, heißt es vom Lawinenwarndienst Bayern. Dieser verbinde sich nur schlecht mit den darunter liegenden Schneeschichten. Am Vortag hatte der am Bayerischen Landesamt für Umwelt angesiedelte Dienst für Hochlagen sogar die Warnstufe vier und damit große Lawinengefahr für entsprechende Gebiete gemeldet.

Die Gefahr sollte laut den Experten aber aufgrund der milden Temperaturen in den nächsten Tagen weiter sinken.

