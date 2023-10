Nächtlicher Einsatz am Watzmann: Bergwacht muss erschöpfte Urlauber retten

Von: Katarina Amtmann

Bergsteiger aus Salzburg riefen den Notruf, nachdem sie beim Watzmann-Abstieg auf erschöpfte Urlauber aus NRW getroffen waren. Die Bergwacht rettete das Duo.

Ramsau - Der Spätsommer gibt in Bayern sein bestes, in Franken klettert das Thermometer auf 27 Grad, in anderen Teilen Bayerns kratzen die Temperaturen sogar an der 30-Grad-Marke. Das zieht viele Menschen in die Berge - und sorgt dafür, dass die Bergwacht im Dauereinsatz ist.

Salzburger Bergsteiger wählen Notruf: Urlauber aus NRW erschöpft am Watzmann

So mussten die Einsatzkräfte am Donnerstag einen Mann, der am Watzmann abgestürzt war und dabei schwer verletzt wurde, sowie seinen ebenfalls verletzten Sohn, retten. Tags zuvor gab es ebenfalls einen langwierigen Einsatz. Am Mittwoch, 27. September, meldeten sich gegen 20.20 Uhr zwei Salzburger Bergsteiger aus dem Watzmann-Südspitz-Abstieg. Sie hatten bereits gegen 18 Uhr auf der Überschreitung an der Südspitze eine 37-Jährige und einen 32-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen getroffen. Das Duo hatte die Frau und den Mann weiterbegleitet, die erschöpft und am Knie verletzt nur noch sehr langsam vorankamen.

„Als sich herauskristallisierte, dass die Urlauber nicht mehr ohne Hilfe ins Tal kommen, setzten die Salzburger einen Notruf ab“, heißt es in der Pressemitteilung des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) zu dem Vorfall. Die Ramsauer Bergwacht konnte das Handy im Funkschatten zunächst nicht erreichen und forderte einen nachtflugtauglichen Heli an. Die Leitstelle schickte den Notarzthubschrauber „RK2“ aus dem Tiroler Außerfern, da kein Polizeihubschrauber zur Verfügung stand.

Zwei erschöpfte Urlauber hatten Hilfe gebraucht. Der Einsatz der Bergwacht dauerte bis nach Mitternacht. © BRK BGL

Bergwacht mit nächtlichem Einsatz: Hubschrauber muss erschöpfte Urlauber holen

Zeitgleich fuhren zwei Bergretter mit dem All-Terrain-Vehicle (ATV) ins Gries, bauten ein Funk-Gateaway auf und stiegen dann in Richtung der Einsatzstelle auf. „Zusätzlich richtete die Bergwacht einen per Fahrzeug ausgeleuchteten und mit Lichtern markierten Zwischenlandeplatz im Gries ein“, heißt es weiter. Der Hubschrauber „nahm gegen 21.45 Uhr in der Ramsau zwei Bergretter auf, fand die Einsatzstelle in 2.175 Metern Höhe und setzte um 22 Uhr die Bergretter, den Notarzt und den Luftretter mit der Winde ab.“

Die beiden Erschöpften kamen schließlich gegen 22.30 Uhr am Tallandeplatz in der Ramsau an. Nach einer notärztlichen Untersuchung wollten sie keine weitere medizinische Hilfe. Der Heli holte schließlich noch die Ersthelfer aus Salzburg und weitere Retter ab und flog sie ebenfalls ins Tal. Der Einsatz war gegen 0.30 Uhr beendet. (kam)

