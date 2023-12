„Einzigartig in Deutschland“: Augsburg bekommt 5G-Straßenlaternen

Von: Katarina Amtmann

In Augsburg gibt es bereits erste 5G-Straßenlaternen, weitere sollen folgen. Hilfreich ist das nicht nur für den Rettungsdienst.

Augsburg - Als erster Standort im Süden Deutschlands verwandelt die Stadt Augsburg vorhandene Straßenlaternen in hochmoderne Mobilfunkmasten. Wie die Stadt in einer Pressemitteilung am 5. Dezember mitteilte, würden so die Voraussetzungen für innovative Smart-City-Anwendungen geschaffen. Bislang seien zwei der vorhandenen Straßenlampen zu 5G-Mobilfunkmasten umgebaut worden, so Horst Thieme, Smart City-Manager der Stadt Augsburg.

5G-Straßenlaternen für Augsburg: Mobilfunknetze werden gestärkt

Weitere Standorte stehen in Aussicht. „Wir freuen uns, den Bürgerinnen und Bürgern diese Entwicklung für ein leistungsfähiges 5G-Netzes anbieten und Augsburg damit als echte Smart City etablieren zu können“, wird er in der Pressemitteilung zitiert.

Das Stadtbild bleibe trotz der hochmodernen Technik gewahrt, denn die Sendemasten nehmen das Design der Straßenleuchten auf. Dadurch fügen sie sich harmonisch ins Stadtbild ein, wie es weiter heißt. Am Fuß des Sendemastes befinde sich ein Podium, das die Technik beinhalte, an der Spitze seien Antennen und Lichtsysteme angebracht. Die Kapazitätsanforderungen an die Mobilfunknetze werden dadurch dort, wo sie am dringensten benötigt werden, erweitert.

5G-Straßenlaternen in Augsburg: Rettungsdienst bekommt stabileres Netz

Die Masten sind laut Stadt außerdem so gestaltet, dass kündigt auch Umwelt- und Verkehrssensorik dort angebracht werden kann, um beispielsweise die Luftqualität, Verkehrsflüsse oder klimatologische Daten zu erfassen. Außerdem erhalte der Rettungsdienst durch den Ausbau ein stabileres 5G-Netz. Die Stadtwerke können demnach auch LoRaWan-Module an den Masten anbringen, um damit Smart Metering zu ermöglichen, also computergestützt Energieverbrauch und -zufuhr zu messen, zu ermitteln und zu steuern.

Einbau von 5G-Technik in Mastsysteme der Straßenbeleuchtung in Augsburg Partner des städtischen 5G-Projekts ist die 5G Synergiewerk GmbH Das Unternehmen baut und betreibt Mobilfunkstationen und bildet die Brücke zwischen Telekommunikation und Energiewirtschaft, damit Projekte reibungslos umgesetzt werden können. Ziel des Unternehmens ist es, die flächendeckende Mobilfunkversorgung der neuesten Generation durch den zügigen Bau und Betrieb von Mobilfunkanlagen in den 100 größten Städten Deutschlands voranzutreiben. Quelle: Pressemitteilung der Stadt Augsburg

„Einzigartig in Deutschland“: 5G-Straßenlaternen in Augsburg - „Innovationszentrum“

„Das Konzept ist bislang einzigartig in Deutschland. Die Planung, Koordination und Installation der Masten erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den lokalen Stadtwerken“, so City-Manager Horst Thieme. Das gilt auch für Augsburg, wo die Stadtwerke das Projekt koordiniert und den Aufbau der 5G-Straßenleuchten durch das städtische Mobilitäts- und Tiefbauamt betreut haben.

Augsburg sei damit ein „zukunftsträchtiges Innovationszentrum“, so Dr. Wolfgang Hübschle, Referent für Wirtschaft, Arbeit und Smart City. „Ein großer Schritt in diese Richtung ist das neue, auf 5G basierende Datennetzwerk. Es sorgt für eine bessere Funknetzdichte und Funkqualität in der Innenstadt, für eine stabilere Datenverbindung mit höherer Datenrate und ermöglicht immer mehr die Vernetzung von Produkten und Prozessen in Echtzeit. Wir gehen hier mit Pioniergeist voran und sind mit dem ersten 5G-Netz aus Straßenlampen Vorbild für die gesamte Region.“ (kam)

