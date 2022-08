Open Beatz Festival feiert Comeback: Riesenrad trotz tödlichem Unfall von letztem Jahr in Betrieb

Von: Nikolas Pelke

Nathalie und Veronika beim Open Beatz vor der Hauptbühne mit dem Riesenrad im Hintergrund. © Nikolas Pelke

Rund 35.000 Besucher haben am Wochenende in Herzogenaurach bei Nürnberg beim größten Festival für elektronische Tanzmusik in ganz Süddeutschland gefeiert. Beim letzten „Open Beatz“ war ein Besucher aus dem Riesenrad in den Tod gestürzt.

Herzogenaurach – House, Trance & Co: Beim „Open Beatz Festival“ hat die Techno-Gemeinde die ländliche Idylle gleich hinter Herzogenaurach bei Erlangen am Wochenende in ein „Elektro-Woodstock“ verwandelt. Rund 35.000 Besucher haben zwischen Wald, Weiher und Wiese drei Tage und Nächte gefeiert.

Kai und Lisa haben Spaß beim Elektro-Woodstock in Puschendorf bei Herzogenaurach. © Nikolas Pelke

Über dem bunten Lichtermeer der futuristischen Hauptbühne, die an eine galaktische Alienburg aus blendenden Stroboskoplichtern erinnert, hat an diesem Wochenende wieder ein Riesenrad im Takt der pulsierenden Bässe seine Kreise gezogen. Beim letzten Festival im Sommer 2019 war ein Besucher aus dem Riesenrad aus rund 25 Metern in den Tod gestürzt. Zunächst war man von einem tragischen Unfall ausgegangen.

Haftstrafe gegen Schausteller nach tödlichem Riesenrad-Unglück

Später hatten die Ermittlungen ergeben, dass Verstöße beim Aufbau des Riesenrad wohl für den tödlichen Absturz des 31-jährigen Kolumbianers verantwortlich gewesen waren. Ein Schausteller wurde erst in diesem Winter wegen fahrlässiger Tötung zu einer 14-monatigen Haftstrafe verurteilt. Zuvor war bereits ein TÜV-Mitarbeiter zur Bewährung verurteilt worden, weil er offensichtlich zugegeben hatte, das Riesenrad vor dem Festival nicht vorschriftsmäßig kontrolliert zu haben.

Diesmal hätten die Behörden laut Polizei auf geschlossene Riesenradgondeln bestanden, um tödliche Unfälle wie beim letzten Festival zu vermeiden. © Nikolas Pelke

Polizei pochte diesmal auf geschlossene Riesenradgondeln

Damit sich überhaupt wieder ein Riesenrad auf dem Festivalgelände im fränkischen Herzogenaurach beim Re-Start an diesem Wochenende drehen durfte, hätten die Behörden laut Reimund Mehler von der Polizei Herzogenaurach diesmal auf geschlossene Gondeln bestanden. Diese Maßnahme hat sich offensichtlich sofort bezahlt gemacht. In diesem Jahr habe es mit dem Riesenrad laut Mehler überhaupt keine Probleme gegeben. Auch darüber hinaus sei das Musik-Festival heuer ohne größere Zwischenfälle über die Bühne gegangen.

„Wir haben lediglich zwei Besucher festnehmen müssen“, teilte Reimund Mehler, Leiter der Polizeiinspektion Herzogenaurach, auf Anfrage weiter mit. Ein Besucher habe die Scheiben von einem Auto zertrümmert und hätte in der Ausnüchterungszelle übernachten müssen. Ein anderer Festivalbesucher habe im Drogenrausch versucht, Frauen sexuell zu belästigen und hätte ins nahegelegene Bezirksklinikum eingeliefert werden müssen.

Vier Vorfälle wegen Körperverletzung auf Open Beatz

Insgesamt hätten sich die vielen Festivalbesucher aber friedlich verhalten. Lediglich vier Vorfälle wegen Körperverletzung und zwei Diebstähle hätte die Polizei registrieren müssen. Sogar der Lautstärke-Pegel sei von den Techno-Helden auf den Freilicht-Bühnen penibel eingehalten worden. Am Wochenende hätten sich trotzdem rund 30 Anrufer wegen der lauten Bässe in der Nacht beschwert. Rund 500 Einsätze hätten die Sanitäter verzeichnet.

Hauptsächlich seien die Patienten wohl wegen dem gnadenlosen Techno-Sound laut Mehler einfach erschöpft gewesen. „Das Festival ist schon ein Highlight für unsere Region. Wenn man über das Gelände läuft, bekommt man wirklich eine Gänsehaut“, schwärmte selbst der Dienstellenleiter der örtlichen Polizei über die ausgelassene Stimmung auf dem Festivalgelände für elektronische Tanzmusik.

Open Beatz: Rund 35.000 Besucher aus dem Elektro-Häuschen

Noch mehr sind wohl nur noch die rund 35.000 Besucher aus dem Häuschen gewesen. „Das Festival ist einfach nur der Wahnsinn“, hat Lisa aus Erlangen während des Auftritts von „Harris & Ford“ am Samstag gesagt. „Die Hauptbühne ist einfach nur megagalaktisch“, haben sich Nathalie und Veronika auf den Auftritt von „Mausio“ zum großen Finale gefreut.

