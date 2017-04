Zeugen gesucht: Elfjährige von drei Männern beraubt

Schmarrn, glaubst das echt? Männer wie es hier steht übrerfallen ein schulkind und erbeuten einen geringen geldbetrag. Das würde heißen es gibt menschen die davon ausgehen das im schulranzen kohle ist die es sich lohnt zu klauen. Neeeee wir haben natürlich unglaublich dumme leut, aber so dumm? Neeee wirklich nicht. Geschichte ist ausgedacht würd ich meinen. Sollte sich rausstellen das es wirklich so war kann sich der staat entscheiden zwischen personenschutz für meine kinder oder waffenträger in der grundschule. 😊 ich bin da mal voll offen wa. Wie man so sagt.